На производственной площадке предприятия «Интро-Пелла» (г. Отрадное, Ленинградская область) началось строительство высокоскоростного патрульного судна проекта 05150, сообщает пресс-служба Российского морского регистра судоходства. Реализцаия проекта ведется под техническим наблюдением специалистов Балтийского филиала РС.

Судно предназначено для перевозки персонала, высадки досмотровых групп, таможенного наблюдения за перевозкой находящихся под таможенным контролем транспортных средств и товаров, патрулирования, остановки и досмотра судов нарушителей, может участвовать в поисково-спасательных операциях, а также при необходимости использоваться в качестве медицинского катера.

Проект 05150 представляет собой универсальную платформу, что позволяет создавать катера различного назначения в зависимости от потребностей заказчиков. Катер предназначен для перевозки персонала, высадки досмотровых групп, таможенного наблюдения за транспортными средствами и товарами, находящимися под таможенным контролем, а также для патрулирования, остановки и досмотра судов-нарушителей. Кроме того, он участвует в поисково-спасательных операциях и может использоваться в качестве медицинского катера при установке дополнительного оборудования.

Основные характеристики судна проекта 05150:

Наибольшая длина, м 18,5

Ширина габаритная, м 4,3

Высота борта, м 1,95

Осадка по КВЛ, м 0,9

Водоизмещение порожнем, т не менее 26