Россия увеличила экспорт молочных продуктов на 20%

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В январе-ноябре 2024 года Россия на 20% нарастила поставки молочной продукции на внешние рынки по сравнению с тем же периодом прошлого года. В топ-три покупателей традиционно вошли Казахстан, Беларусь и Узбекистан, однако в список топ-пять вошла новая страна.

В сообщении ФГБУ «Агроэкспорт», с которым ознакомилась sfera.fm, указано, что объем экспорта на конец ноября уже превысил $370 млн. Максимум выручки приносят сыры и творог — на них пришлось 30% экспорта в финансовом выражении, 22% приходятся на кисломолочные продукты, 14% на мороженое. Также в топ-пять молочных продуктов на экспорт вошли сухое молоко, молоко и сливки.

Российское молоко и молочную продукцию хорошо знают на территории постсоветского пространства, и эти страны традиционно являются основными импортерами отечественной молочной продукции, однако в 2024 году в топ-пять импортеров вошел также Китай. Поставки молочной продукции в эту страну выросли за год на 70%. Согласно данным Национального союза производителей молока, в страны дальнего зарубежья преимущественно поставляются продукты биржевой группы: сухое обезжиренное и цельное молоко, сухая сыворотка, но Китай также в 12 раз нарастил импорт сыров и творога, на 58% — импорт мороженого. Среди других стран дальнего зарубежья, в которые Россия наращивает экспорт молочной продукции — Египет, Алжир, Саудовская Аравия.

По прогнозам «Агроэкспорта», к 2030 году поставки отечественной молочной продукции на внешние рынки могут составить уже более $700 млн в финансовом выражении.

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