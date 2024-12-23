Новая детская поликлиника на 500 посещений в смену открылась в Кстове

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Площадь четырехэтажной поликлиники составила почти 6 тысяч «квадратов». Она рассчитана на обслуживание более 27 тысяч детей. Сейчас в штат набраны около 150 специалистов: 48 врачей и 98 медицинских сестер.

Возведение объекта потребовало более 450 млн рублей, а оснащение здания медицинским оборудованием для обследования, лечения и реабилитации детей — еще около 150 млн рублей.

На этой неделе в поликлинике начинают вести прием участковые педиатры с близлежащих участков. В скором времени в медучреждении откроется рентгенологический кабинет, начнут прием все узкопрофильные специалисты.

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