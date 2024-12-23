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termometrix 23 декабря 2024, 16:26 Медучреждения

Новая детская поликлиника на 500 посещений в смену открылась в Кстове

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 © i1.gipernn.ru

Площадь четырехэтажной поликлиники составила почти 6 тысяч «квадратов». Она рассчитана на обслуживание более 27 тысяч детей. Сейчас в штат набраны около 150 специалистов: 48 врачей и 98 медицинских сестер.

Возведение объекта потребовало более 450 млн рублей, а оснащение здания медицинским оборудованием для обследования, лечения и реабилитации детей — еще около 150 млн рублей.

На этой неделе в поликлинике начинают вести прием участковые педиатры с близлежащих участков. В скором времени в медучреждении откроется рентгенологический кабинет, начнут прием все узкопрофильные специалисты.

 © vremyan.ru

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 © id.vgoroden.ru

 © i8.vgoroden.ru

 © i2.vgoroden.ru

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 © nta-pfo.ru

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Источник: https://nta-pfo.ru/news/press-release/2024/news_704926/

новое медучреждение, модернизация здравоохранения, Нижегородская область
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