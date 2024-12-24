В Татарстане установили 8 отечественных базовых станций

Фото: пресс-служба МТС © s0.rbk.ru

В Высокогорском, Тукаевском, Актанышском, Нурлатском и Черемшанском районах РТ, а также в Нижнекамске, Альметьевске и Менделеевске установили отечественные базовые станции. Об этом сегодня сообщил технический директор МТС в Татарстане Дмитрий Савенков.

«Базовая станция построена по принципу Open RAN, когда часть функций обрабатывается удаленно через дата-центры. При использовании традиционного оборудования операторам требуется закупать дополнительные лицензии при модернизации, при этом они ограничены определенным типом оборудования. Отечественная базовая станция имеет открытую архитектуру. Ее модульность и виртуализация открывает широкие горизонты для работы с поставщиками и производителями оборудования на рынке. Это проявляется в гибкости при построении сетей, в том числе и 5G», — сказал Савенков.

Новые базовые станции установлены в тестовом режиме. До конца года в 37 регионах России планируют построить 200 таких объектов. Опыт использования оборудования на реальной сети позволит точнее определить дальнейшие работы.

В следующем году в России планируется установить не менее 1 тыс. новых базовых станций. С их помощью в Татарстане намерены расширить покрытие сети.

Отечественная базовая станция разработана ООО «Иртея». Первые модели оборудования будут работать в стандарте LTE в диапазонах 800 МГц и 1,8 ГГц, рассказал вице-президент МТС по взаимодействию с органами государственной власти Андрей Рего. Базовые станции, которые установят в следующем году, будут включать диапазон 2,1-2,6 ГГц. Еще через год, по планам, оборудование будет использовать все действующие в стране диапазоны.

Согласны данным Rusprofile, ООО «Иртея» зарегистрирована 17 марта 2021 года в Москве. Генеральным директором указан Дмитрий Лаконцев, учредителями — ПАО «МТС» и ООО «Передовые технологии» с долями по 50%. Основным видом деятельности является разработка компьютерного программного обеспечения, дополнительными — производство элементов электронной аппаратуры, компьютеров, оборудования и средств связи.

Акционеры и партнеры ООО «Иртея» до 2026 года планируют инвестировать в развитие производства не менее 5 млрд руб., сообщил Рего. Еще порядка 4,7 млрд намерены получить в виде субсидии из государственного бюджета. В 2027 году ООО «Иртея» намерена выйти на производство 10-15 тыс. станций, рассказал гендиректор компании Дмитрий Лаконцев.

«Мы не забываем и про 5G. В следующем году помимо диапазонов LTE малыми сериями будем поддерживать диапазон n28, а также n78 — это стандартный мировой диапазон, который мы планируем производить для экспорта. Сейчас уже идут переговоры о том, чтобы начать поставку. Также мы уже поддерживаем и производим n79», — рассказал он.

Базовые станции планируется поставлять и другим операторам. Сейчас с ними ведутся переговоры. Поставки могут начаться после того, как пройдет успешная эксплуатация оборудования в реальной сети и испытания в лабораторных базах операторов.

Дальнейшая локализация

Программное обеспечение новых базовых станций тоже разработано ООО «Иртея». Печатная плата, отдельные компоненты и элементы приемопередающих цифровых модулей созданы и производятся в России.

В следующем году планируется провести изменение дизайна, конструкции и добавление дополнительных отечественных элементов, отметил Лаконцев. «Из активных элементов у нас 1 микросхема, в 2025 году их будет 9. В будущем мы предполагаем использование усилительных модулей от российских компаний. Нужно понимать, что в настоящую серию мы не можем пропускать непроверенные компоненты», — сказал он.

Технология Open RAN позволяет использовать оборудование разных вендоров на сети и обеспечить независимость от конкретных поставщиков. Это позволяет привлекать других производителей, чтобы создавать независимые базовые станции.

По словам Лаконцева, стоимость аппаратной части существенно снизить не получится, но это можно сделать за счет программного обеспечения. Сейчас вендоры получают плату за поддержку, новые обновления, развитие функционала и техническую оптимизацию сети.

«В основном, микросхемы и все компоненты зарубежные, критически с ценой ничего не поделаешь. Что касается софта, можно сделать, самое главное, за рубли. Оператор зарабатывает в рублях. Важно, чтобы эта большая составляющая цены базовой станции и ее эксплуатации оставалась в рублях и в России. Сейчас стоимость растет на зарубежных рынках, а во-вторых, курс доллара идет на повышение. Гораздо выгоднее эту часть производства держать в рублевой зоне», — отметил Лаконцев.

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