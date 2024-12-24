МРК «Ставрополь» проекта 21631 приступил к ходовым испытаниям в Балтийском море

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Малый ракетный корабль «Ставрополь» проекта 21631, построенный корабелами «Зеленодольского завода имени А.М.Горького», вышел в Балтийское море для прохождения заводских ходовых испытаний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Балтийского флота.

В ходе испытаний представители заводской сдаточной команды совместно с экипажем корабля проведут маневренные и скоростные испытания, проверят работу всех агрегатов, систем и узлов, навигационных и радиотехнических средств, — говорится в сообщении.

Напомним, малые ракетные корабли проекта 21631 разработаны «Зеленодольским проектно-конструкторским бюро». В настоящее время уже 11 кораблей данного проекта успешно несут службу в составе Каспийской флотилии, на Балтийском и Черноморском флотах.

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