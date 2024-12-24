На Окской судоверфи произведена закладка киля судна проекта Т40ОКСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
23 декабря 2024 года на Окской судоверфи произведена закладка киля судна проекта Т40ОК.
Пока вокруг наряжают ёлки, мы закладываем фундамент инновационного рыболовного траулера. Это наш фирменный способ встречать Новый год — с шумом сварки и россыпью искр, ярче любого праздничного салюта!
Наша команда уже приступила к работе, чтобы новый промысловик смог выйти в свое первое плавание.
Заказчик: ООО РЫБОКОМБИНАТ «ОСТРОВНОЙ»
Проект: Т40ОК
Строительный номер: 06007
Проектант: КБ СИТЕХ
ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЕНИЯ:
Длина: 44,15 м.
Ширина: 12,00 м.
Дедвейт: 650 т.
2025-й год обещает быть богатым на новые проекты и судостроительные события!
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