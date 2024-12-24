© t.me

23 декабря 2024 года на Окской судоверфи произведена закладка киля судна проекта Т40ОК.

Пока вокруг наряжают ёлки, мы закладываем фундамент инновационного рыболовного траулера. Это наш фирменный способ встречать Новый год — с шумом сварки и россыпью искр, ярче любого праздничного салюта!

Наша команда уже приступила к работе, чтобы новый промысловик смог выйти в свое первое плавание.

© t.me

Заказчик: ООО РЫБОКОМБИНАТ «ОСТРОВНОЙ»

Проект: Т40ОК

Строительный номер: 06007

Проектант: КБ СИТЕХ

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЕНИЯ:

Длина: 44,15 м.

Ширина: 12,00 м.

Дедвейт: 650 т.

2025-й год обещает быть богатым на новые проекты и судостроительные события!

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