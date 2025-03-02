Январь 2025. Обрабатывающий сектор промышленности уверенно растёт

Январь 2025. Обрабатывающий сектор промышленности уверенно растётСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Росстат опубликовал данные о «Социально-экономическом положении России в январе 2024 года».
Обрабатывающие производства продолжали сохранять высокий темп роста — 107,0% к январю прошлого года.
Из-за проседания добывающего сектора экономики (97,9%) общий рост промышленности составил только 2,2%.
Наибольший рост среди обрабатывающих производств в декабре 2024 года показали:
— прочие транспортные средства и оборудование (включая авиационную технику, судостроение) — 136,9%,
— производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования — 133,1%),
— лекарственные средства и материалы, применяемые в медицинских целях и ветеринарии — 22,8%,
— машины и оборудование, не включённые в другие группировки — 16,5%.
Поддержи проект "Сделано у нас": подпишись на Дзен-Премиум или Sponsr. Все собранные деньги пойдут исключительно на развитие и продвижение проекта
Подробнее о том зачем нужно поеддерживать проект в моей статье на Дзен
Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)
Поделись позитивом в своих соцсетях
Другие публикации по теме
Kотенко Cергей
02.03.2511:22:40