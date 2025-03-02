стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
Kотенко Cергей 02 марта 2025, 10:21 99 Статистика

Январь 2025. Обрабатывающий сектор промышленности уверенно растёт

Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru

 © admbal.ru

Росстат опубликовал данные о «Социально-экономическом положении России в январе 2024 года».

Обрабатывающие производства продолжали сохранять высокий темп роста — 107,0% к январю прошлого года.

Из-за проседания добывающего сектора экономики (97,9%) общий рост промышленности составил только 2,2%.

Наибольший рост среди обрабатывающих производств в декабре 2024 года показали:

— прочие транспортные средства и оборудование (включая авиационную технику, судостроение) — 136,9%,

— производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования — 133,1%),

— лекарственные средства и материалы, применяемые в медицинских целях и ветеринарии — 22,8%,

— машины и оборудование, не включённые в другие группировки — 16,5%.

Поддержи проект "Сделано у нас": подпишись на Дзен-Премиум или Sponsr. Все собранные деньги пойдут исключительно на развитие и продвижение проекта
Подробнее о том зачем нужно поеддерживать проект в моей статье на Дзен

Источник: https://rspp.ru/events/news/prompro...0d23683/?ysclid=m7raoaf99w389972016

Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)


Поделись позитивом в своих соцсетях

Другие публикации по теме


статистика, промпроизводство
  • Нет аватара termometrix
    02.03.2511:22:40

    Обрабатывающий сектор промышленности уверенно растёт

    Оборонка и смежные отрасли.

    Из-за проседания добывающего сектора экономики (97,9%) общий рост промышленности составил только 2,2%.

    Плохо.Негативная тенценция последних четырех лет продолжается.Этот сектор является одним из основных локомотивов экономики и экспорта.

    Но в целом результат всей промышленности неплохой.

    Отредактировано: termometrix~12:20 02.03.25
    #1297704
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,