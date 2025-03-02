Январь 2025. Обрабатывающий сектор промышленности уверенно растёт

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Росстат опубликовал данные о «Социально-экономическом положении России в январе 2024 года».

Обрабатывающие производства продолжали сохранять высокий темп роста — 107,0% к январю прошлого года.

Из-за проседания добывающего сектора экономики (97,9%) общий рост промышленности составил только 2,2%.

Наибольший рост среди обрабатывающих производств в декабре 2024 года показали:

— прочие транспортные средства и оборудование (включая авиационную технику, судостроение) — 136,9%,

— производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования — 133,1%),

— лекарственные средства и материалы, применяемые в медицинских целях и ветеринарии — 22,8%,

— машины и оборудование, не включённые в другие группировки — 16,5%.

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