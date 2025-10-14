После модернизации производства на заводе расширили линейку выпускаемых комплектующих ходовой системы для тяжелых, средних и легких бульдозеров с шагом звена от 203 до 280 мм. Также в 2024-2025 годах освоена новая продукция — натяжные колеса из цельнолитой заготовки весом до 650 кг.

В 2025 году на российском предприятии более чем в 2 раза увеличили выпуск комплектующих для ходовых систем отечественных и зарубежных гусеничных бульдозеров, экскаваторов и трубоукладчиков. После обновления своего производственного оборудования «Чебоксарский агрегатный завод» планирует занять до 25% российского рынка в данном сегменте, потеснив поставки из-за рубежа.

Инвестиции в модернизацию производства превысили 1,1 млрд рублей.

Чебоксарский агрегатный завод выпускает элементы ходовой системы: гусеницы, опорные катки, ведущие и натяжные колеса. Основными заказчиками продукции предприятия выступают российские компании, эксплуатирующие дорожно-строительную и промышленную технику на гусеничном ходу как отечественного, так и зарубежного производства.