Чебоксарский агрегатный завод вдвое увеличил производство комплектующих для гусеничной техники
После модернизации производства на заводе расширили линейку выпускаемых комплектующих ходовой системы для тяжелых, средних и легких бульдозеров с шагом звена от 203 до 280 мм. Также в 2024-2025 годах освоена новая продукция — натяжные колеса из цельнолитой заготовки весом до 650 кг.
В 2025 году на российском предприятии более чем в 2 раза увеличили выпуск комплектующих для ходовых систем отечественных и зарубежных гусеничных бульдозеров, экскаваторов и трубоукладчиков. После обновления своего производственного оборудования «Чебоксарский агрегатный завод» планирует занять до 25% российского рынка в данном сегменте, потеснив поставки из-за рубежа.
Инвестиции в модернизацию производства превысили 1,1 млрд рублей.
Чебоксарский агрегатный завод выпускает элементы ходовой системы: гусеницы, опорные катки, ведущие и натяжные колеса. Основными заказчиками продукции предприятия выступают российские компании, эксплуатирующие дорожно-строительную и промышленную технику на гусеничном ходу как отечественного, так и зарубежного производства.
Российское производство нарастили при поддержке государства. Теперь в Чебоксарах могут выпускать до 9000 единиц готовой продукции, что более чем в 2 раза превышает прежние возможности завода. Для этого государственный Фонд развития промышленности (ФРП) представил крупный льготный займ по программе «Автокомпоненты». Средства господдержки были направлены на приобретение около 50 единиц современного оборудования: машин плазменной резки, обрабатывающих центров с ЧПУ, фрезерных, токарных и токарно-карусельных станков, роботизированного наплавочного комплекса, резьбонарезных полуавтоматов
