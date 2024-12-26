СМЗ выполнил производственный план и провёл масштабное обновление в 2024 году

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По итогам уходящего года Соликамский магниевый завод выполнил план по производству магния на 101%. Также предприятие переработало весь поступивший с Ловозерского ГОКа лопаритовый концентрат, получило титан, ниобий, тантал и концентрат РЗМ, сообщили в пресс-службе СМЗ.

В течение года завод провёл масштабные работы по реконструкции и обновлению производства. В 2024 году на СМЗ запущен новый участок плава низших хлоридов титана. Расширение производства потребовалось для увеличения объёма выпуска чистого магния Mg-95.

Капитально отремонтированы установка дохлорирования технических хлоридов в химико-металлургическом цехе, а также вращающаяся печь обезвоживания карналлита, печь непрерывного рафинирования магния и литейный конвейер электролизного цеха. Установленное в течение года новое оборудование сократило выбросы предприятия в атмосферу.

После модернизации цех хлорпроизводных стал выпускать высококачественный жидкий хлор. В цехе энергоснабжения обновлён пульт управления кремниевой преобразовательной подстанции. Также на заводской территории появилась новая сеть передачи данных.

Часть изменений направлена на улучшение условий труда работников СМЗ. Стали комфортнее бытовые условия персонала электролизного, металлургического, ремонтно-строительного цехов. На заводе отремонтировали главную проходную, реконструировали автостоянку. Проводится ремонт спорткомплекса и санатория-профилактория.

В 2025 году СМЗ продолжит своё обновление. Самое значимое направление работы на следующий год — увеличение переработки сырья для выпуска РЗМ.

В планах завода и очередные этапы создания нового разделительного производства. Уже разработана отечественная технология извлечения РЗМ из лопаритового концентрата, по индивидуальному проекту изготовлено первое оборудование для производственной линии. Выбран участок под новый цех, ведутся проектные работы.

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