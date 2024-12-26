В Хакасии ввели в строй промпарк «Ташеба»Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Индустриальный парк «Ташеба» введен в эксплуатацию в Абакане.
В настоящее время резидентами промпарка являются четыре компании субъектов МСП в различных сферах деятельности. Общее количество резидентов до 2030 года будет составлять не менее 15 предприятий, а также будут созданы порядка 450 рабочих мест.
Парк «Ташеба» расположен в районе завода «Абаканвагонмаш». Площадь земельного участка составляет 13,8 га, площадь помещений — 10 тыс. кв. м. На сайте парка указаны три его резидента: ООО «Алгоритм» (производство железобетонных опор), ООО «Боградхимагро» (органоминеральные удобрения) и ООО «Ремсервис» (минеральные и химические порошки).
В 2022 году проект строительства «Ташебы» получил федеральное субсидирование в размере 500 млн руб. Возведение объектов началось два года назад.
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