В Хакасии ввели в строй промпарк «Ташеба»

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Индустриальный парк «Ташеба» введен в эксплуатацию в Абакане.

В настоящее время резидентами промпарка являются четыре компании субъектов МСП в различных сферах деятельности. Общее количество резидентов до 2030 года будет составлять не менее 15 предприятий, а также будут созданы порядка 450 рабочих мест.

Парк «Ташеба» расположен в районе завода «Абаканвагонмаш». Площадь земельного участка составляет 13,8 га, площадь помещений — 10 тыс. кв. м. На сайте парка указаны три его резидента: ООО «Алгоритм» (производство железобетонных опор), ООО «Боградхимагро» (органоминеральные удобрения) и ООО «Ремсервис» (минеральные и химические порошки).

В 2022 году проект строительства «Ташебы» получил федеральное субсидирование в размере 500 млн руб. Возведение объектов началось два года назад.

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