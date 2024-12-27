Станция метро «Горный институт» открылась в Петербурге

© www.spb.kp.ru

Наконец-то дождались! Целый год обещали открыть «Горный институт» до конца 2024-го. Новая станция метро распахнула свои двери для посетителей 27 декабря в 9:00. Вот такой новогодний подарок для петербуржцев.

Церемония открытия прошла чуть-чуть раньше, за полчаса до того, как первые поезда с пассажирами отошли от платформы. Встречали гостей мероприятия в праздничной атмосфере — с шариками и гирляндами. Как рассказал редактор «КП-Петербург» Антон Ратников, который посетил церемонию, станция выглядит просто шикарно.

© www.spb.kp.ru

— Снаружи станция похожа на рождественскую ель — ее очень красиво украсили. Внутри все тоже очень симпатично. Вот только пока нет связи, телефон и Интернет не ловит, — поделился журналист.

Кстати, на городских онлайн-картах «Горный институт» появился примерно за неделю до открытия. А на схему метрополитена ее нанесли в ночь перед открытием.

© www.spb.kp.ru

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