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Innokentij90 27 декабря 2024, 09:22 Транспорт, спецтехника и логистика

Станция метро «Горный институт» открылась в Петербурге

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 © www.spb.kp.ru

Наконец-то дождались! Целый год обещали открыть «Горный институт» до конца 2024-го. Новая станция метро распахнула свои двери для посетителей 27 декабря в 9:00. Вот такой новогодний подарок для петербуржцев.

Церемония открытия прошла чуть-чуть раньше, за полчаса до того, как первые поезда с пассажирами отошли от платформы. Встречали гостей мероприятия в праздничной атмосфере — с шариками и гирляндами. Как рассказал редактор «КП-Петербург» Антон Ратников, который посетил церемонию, станция выглядит просто шикарно.

 © www.spb.kp.ru

— Снаружи станция похожа на рождественскую ель — ее очень красиво украсили. Внутри все тоже очень симпатично. Вот только пока нет связи, телефон и Интернет не ловит, — поделился журналист.

Кстати, на городских онлайн-картах «Горный институт» появился примерно за неделю до открытия. А на схему метрополитена ее нанесли в ночь перед открытием.

 © www.spb.kp.ru

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Источник: https://www.spb.kp.ru/daily/27650.3/5030792/

Санкт-Петербург, метрополитен, Горный институт
  • Нет аватара termometrix
    27.12.2409:26:57

    Наконец-то.Поздравляю! Удачи!

    Глубина станции: 71 метр.Надеемся, что в ближайшее время откроются три новые станции Троицкой линии в Москве.

    А петербургское метро, ​​как и другие региональные подземки, необходимо серьезно развивать.

    #1294758
  • Нет аватара termometrix
    27.12.2413:14:32
  • 1nsane 1nsane
    27.12.2416:42:09

    в городе с населением в 6 миллионов человек, второй столице, за пять лет смогли родить одну станцию метро. вот это прорыв.

    #1294811
    • Нет аватара Kотенко Cергей
      27.12.2420:32:57

      И ещё построим.

      #1294829
    • Нет аватара termometrix
      27.12.2421:33:07

      Столь существенное отставание объемов ввода объектов метрополитена в Санкт-Петербурге объясняется тяжелыми условиями прокладки новых путей в силу их глубокого залегания. Кроме того, затраты на содержание Петербургского метрополитена лишь наполовину покрываются доходами от перевозки пассажиров.

      «В соответствии с новым Генеральным планом города, принятым в декабре 2023 года,в расчетный период до 2040 года предполагается расширить протяженность метрополитена на 148 км и открыть новые станции и вестибюли. В первую очередь — до 2030 года запланировано создание 28 новых объектов, а также реконструкция 17 существующих.

      Ожидается, что наибольшее количество станций и вестибюлей будет введено в Красносельском районе."

      https://iac.spb...835a73fa8b3.pdf

      Петербургский метрополитен является одним из самых сложных транспортных объектов в мире.

      Отредактировано: termometrix~05:18 28.12.24
      #1294838
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