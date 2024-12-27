Новое здание лицея имени Авксентия Мординова открыли в Якутии

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В преддверии Нового года в селе Ытык-Кюель Таттинского улуса открыли новое здание лицея на 450 мест с интернатом на 100 мест. Объект построен в рамках президентского нацпроекта «Образование».

Ранее здание лицея, построенное в 1974 году, было признано аварийным. Школьники обучались в приспособленных зданиях, не соответствующих современным образовательным стандартам зданиях. Общая стоимость объекта — 1 590,4 млн рублей, из которых 480,9 млн выделено из федерального бюджета,, 1 109,5 млн — из регионального.

Новая школа имеет четыре этажа, общая площадь — более 10 тысяч квадратных метров. Здание оснащено всем необходимым для качественного обучения. Здесь, помимо учебных кабинетов, открылся специализированный кабинет «Саханефтегазсбыт». Также есть современный пищеблок с обеденным залом, медпункт, комнаты для кружков и мастерских, библиотека с читальным залом, кабинеты психолога и социального педагога, студия живописи и рисунка, спортивный зал с раздевалками и душевыми, актовый зал.

Интернат школы предусматривает комфортные условия для проживания учащихся. Есть спальные комнаты, помещения для самоподготовки, комнаты для хранения личных вещей, кухни, а также санитарные и технические помещения, включая комнаты для стирки, сушки и глажения белья.

Напомним, за последние годы в Таттинском улусе был реализован ряд крупных проектов. В селе Ытык-Кюель построены три современных детских сада, а также культурно-спортивные и этнокультурные комплексы. В ближайшее время в селе Черкех планируется открытие культурно-досугового центра имени П.А. Ойунского.

Ранее в рамках национального проекта «Здравоохранение» в селе Ытык-Кюель открыли поликлинику на 200 посещений в смену. Здание площадью более 4 тысяч квадратов построено по принципу «бережливой поликлиники» — предусмотрено разделение потоков пациентов, созданы условия для их комфортного пребывания.

© ysia.ru

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