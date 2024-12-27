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26 декабря 2024 года в Ульяновске на базе АО «Русатом ветролопасти» (компания Композитного дивизиона госкорпорации «Росатом») начал работу первый завод по производству российских композитных ветролопастей.

Запуск производства позволяет «Росатому» завершить формирование полной технологической цепочки по стеклопластикам от сырья до готовых изделий. Оно организовано для выпуска ветролопастей длиной 51 метр и весом 8,5 тонн, что стало возможным благодаря сочетанию российских композиционных материалов в соотношении 90% стекло- и 10% углекомпозитов. Применяемые технологии производства обеспечивают срок эксплуатации лопастей в 25 лет. Производство запущено при финансовом участии Фонда развития промышленности.

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После выхода на проектную мощность завод сможет выпускать до 450 ветролопастей ежегодно, что обеспечит комплектование до 150 ветроустановок в год. Продукция ульяновского завода будет использована в первую очередь для нужд крупнейшей в России Новолакской ветроэлектростанции, строящейся в Республике Дагестан.

Запуская производство ветролопастей, мы сможем удовлетворить потребности наших ветроэнергетических проектов и повысить долю локализации оборудования с нынешних 68% до 85%

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Инвестиции в создание нового производства составили 1,67 млрд рублей, из которых 1,3 млрд рублей в виде льготного займа предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП).

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