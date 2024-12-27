В Москве открыли пятый флагманский центр ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова

Почти готов и шестой — на базе больницы им. Буянова.

Знаменитая Первая градская получила после реконструкции современнейший корпус, оснащённый по последнему слову медицинской техники. Гордость нового центра — уникальный операционный блок с 11 разнопрофильными операционными. Среди них: гибридная с возможностью использовать телемедицину и проводить ангиографические операции, нейрохирургическая, ортопедическая, травматологические и офтальмологические.

Впервые в больнице им. Пирогова появилась интегрированная цифровая операционная для проведения высокотехнологичных операций. Ещё одно серьёзное преимущество флагманского центра — размещение на 3-7 этажах стационарных лечебных и диагностических отделений больницы. Сюда пациенты будут переводиться для дальнейшего лечения. Это позволит использовать все технологические ресурсы корпуса как для срочной, так и для плановой помощи.

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