Новый детский сад открыли в поселке Калевала на севере Карелии

© sampotv360.ru

На севере Карелии, в поселке Калевала, завершилось строительство современного детского сада на 300 мест. Как и было запланировано, в эксплуатацию детсад ввели во втором квартале 2024 года.

Детсад построили на средства федеральной арктической субсидии в 600 млн рублей, которую республика получила впервые. Подрядчиком выступила компания «КСМ». Строительство объекта началось в мае 2023 года.

Детский сад в Калевале — это трехэтажное здание Н-образной формы в районе улицы Антикайнена. Вместимость детского сада составляет 300 мест: 12 групп по 25 мест дневного пребывания детей. В здании расположены групповые ячейки, залы для занятий музыкой и физкультурой, кружковые, бытовые и технические помещения. В саду установлены системы видеонаблюдения, пожарной сигнализации, огнестойкой кабельной линии, системы оповещения и управления.

Данный объект — типовой, проверенный временем. По нему в рамках нацпроекта «Демография» в Карелии построены и работают 6 детских садов: 5 — в Петрозаводске, 1 — в Чалне.

© sampotv360.ru

© sampotv360.ru

© sampotv360.ru

© sampotv360.ru

© sampotv360.ru

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