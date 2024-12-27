Новые САУ 2С43 «Мальва» ВС РФ поражают цели на дистанции более 50 километров

На вооружение артиллерийских подразделений ВС РФ в зоне СВО поступают новые 152-мм самоходные артиллерийские установки на колёсном шасси.

С применением новых управляемых боеприпасов увеличенной дальности, расчеты САУ способны точечно уничтожать цели противника на дистанции более пятидесяти километров.

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