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Великоросс 27 декабря 2024, 20:21 Видеоблог

Новые САУ 2С43 «Мальва» ВС РФ поражают цели на дистанции более 50 километров

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На вооружение артиллерийских подразделений ВС РФ в зоне СВО поступают новые 152-мм самоходные артиллерийские установки на колёсном шасси.

С применением новых управляемых боеприпасов увеличенной дальности, расчеты САУ способны точечно уничтожать цели противника на дистанции более пятидесяти километров.

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Министерство обороны
  • Нет аватара termometrix
    27.12.2420:36:40

    Вполне вероятно, что вооруженные силы будут использовать массово САУ «Коалиция» только для возможных будущих конфликтов. Запускать ее серийное производство, по крайней мере, на начальном этапе, я думаю, дорого.Хотя была информация о поступлении артиллерийской установки в вооруженные силы.Вполне возможно, что массовая необходимость в ее использовании на сегодняшний день является излишней.

    Отредактировано: termometrix~21:14 27.12.24
    #1294830
    • Badassgoliath Badassgoliath
      27.12.2420:52:01

      Вполне вероятно, что вооруженные силы будут использовать массовую САУ «Коалиция» только для возможных будущих конфликтов.

      Вы, наверное, хотели написать не «массовую», а «передовую»? Сейчас до массовости ей пока что далеко. Или имелось ввиду то, что массовой она станет в будущем?

      И да — она дороже. Там ведь полный автомат, необитаемая башня. Снаряды другие (хоть калибр и тот же), другие метательные заряды, другой способ воспламенения пороха — всё другое.

      Она, конечно, может пулять и «обычными» снарядами, но это в высшей степени не рационально.

      Отредактировано: Badassgoliath~20:53 27.12.24
      #1294832
      • Нет аватара termometrix
        27.12.2421:03:54

        Или имелось ввиду то, что массовой она станет в будущем?

        Да,именно это имел в виду.

        #1294834
  • user78 user78
    28.12.2419:27:58

    Судя по всему, это ещё более новая САУ чем «Мальва», ранее о ней не было никакой информации. У «Мальвы» используется орудие 2А64, такое же как на гусеничных «Мста-С». А на видео явно орудие 2А37 от «Гиацинта».

    #1294905
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