Новые САУ 2С43 «Мальва» ВС РФ поражают цели на дистанции более 50 километров

Великоросс 27 декабря 2024, 20:21 Видеоблог
Новые САУ 2С43 «Мальва» ВС РФ поражают цели на дистанции более 50 километровСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
На вооружение артиллерийских подразделений ВС РФ в зоне СВО поступают новые 152-мм самоходные артиллерийские установки на колёсном шасси.
С применением новых управляемых боеприпасов увеличенной дальности, расчеты САУ способны точечно уничтожать цели противника на дистанции более пятидесяти километров.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)
Поделись позитивом в своих соцсетях
Другие публикации по теме
Великоросс
27.12.2420:36:40
27.12.2420:52:01
27.12.2421:03:54
28.12.2419:27:58