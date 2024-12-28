ГТЛК подводит итоги 2024 года

ГТЛК подводит итоги 2024 годаСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) в 2024 году продолжила реализацию государственных программы и ФНБ-проектов, запустила новые проекты, значимые в масштабах всей страны.
«Рынок в этом году был сложный, но мы не останавливались и искали новые пути развития. ГТЛК вернула себе первенство на рынке лизинга, нарастив портфель до рекордного объема в 2,6 трлн рублей. Вновь стала лидером в сегментах лизинга воздушного, железнодорожного, водного и городского пассажирского транспорта. Мы поставили ряд собственных рекордов. Новый бизнес в сегменте городского транспорта превысил 50 млрд рублей, а объем поставки достиг 4,4 тыс. ед. — это в полтора раза выше, чем в 2023 году.
Мы успешно завершили мероприятия нацпроекта БКД, перевыполнили показатели автобусного ФНБ-проекта и нацпрограммы „Цифровая экономика“. Открыли новые направления бизнеса — по льготному лизингу беспилотников, спутниковых аппаратов, стали частью мега-проекта по созданию высокоскоростных магистралей. Вернулись на финансовый рынок, успешно разместив несколько выпусков облигаций. По итогам года ГТЛК рассчитывает выйти на положительный финансовый результат. Мы признательны за доверие и поддержку нашим акционерам, партнерам и инвесторам», — прокомментировал работу компании в 2024 г. генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих.
Авиационный транспорт
В этом году ГТЛК передала в лизинг российским авиакомпаниям 40 вертолетов современных модификаций Ми-8, 10 — по госпрограмме и 30 — по ФНБ-проекту. Это рекордный объем поставки для компании.
Еще 30 машин будет поставлено в 2025 г.
В ходе ВЭФ-2024 ГТЛК также подписала соглашение с ОАК об условиях поставки 132 самолетов SJ-100, 65 самолетов Ил-114-300 и 41 Ту-214 в 2027-2032 гг.
Беспилотный транспорт
ГТЛК в 2024 г. доверена роль базового заказчика в рамках гражданского госзаказа (ГГЗ) и льготной лизинговой программы нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».
Только в рамках первого года ГГЗ ГТЛК законтрактовала более 2,7 тыс. ед. у 14 производителей на общую сумму порядка 6,5 млрд рублей.
Компания в рамках плана поставки ГГЗ передала клиентам 1429 ед. дронов, предусмотренные к передаче в2024 г.
По программе льготного лизинга беспилотников, стартовавшей в 2024 г., ГТЛК законтрактовала поставку 140 дронов на весь объем программы — 3,1 млрд рублей.
Также ГТЛК совместно с оператором ООО «БАС» сформировала ряд типовых отраслевых и межотраслевых сценариев применения беспилотников, начали проработку перспективного комбинированного использования спутниковых группировок и БАС.
Водный транспорт
В 2024 г. ГТЛК приступила к поставке первых водных судов по инвестпроекту с использованием средств ФНБ. Компания опережающими темпами ведет контрактацию по проекту, стремясь к созданию длинных серий для обеспечения долгосрочной загрузки заводов.
Всего ГТЛК поставила клиентам в 2024 г. 36 водных судов.
Городской пассажирский транспорт
В 2024 г. ГТЛК поставила рекордное количество общественного транспорта — почти 4,4 тыс. ед. в рамках нацпроекта БКД, ФНБ-проекта и коммерческих сделок.
Компания выполнила план поставок по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» (БКД), передав экологичный и энергоэффективный городской транспорт в 15 регионов страны.
Кроме того, ГТЛК перевыполнила план по поставке автобусов в субъекты России в рамках инвестпроекта ФНБ.
В 2025 г. ГТЛК готовится к участию в программах поставки общественного транспорта в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Железнодорожный транспорт
В 2024 г. ГТЛК законтрактовала производство 8,8 тыс. ед. железнодорожного подвижного состава и передала в лизинг, аренду 10,9 тыс ед. грузовых ж/д вагонов.
Также компания содействовала развитию транспортной доступности в отдаленных регионах, поставив сахалинской пассажирской компании 8 новых пассажирских вагонов для использования на межобластных маршрутах Южно-Сахалинск — Поронайск и Южно-Сахалинск — Томари.
Главное событие года — сделка по приобретению и лизингу инновационных высокоскоростных поездов для ВСМ «Москва — Санкт-Петербург» и подписание договора по предоставлению кредита ГТЛК от синдиката банков.
ГТЛК выступает в роли базового заказчика серийных поездов, а также технического консультанта по строительству головных образцов для ВСМ.
Лизинг цифровых активов
В 2024 г. ГТЛК успешно завершила нацпрограмму «Цифровая экономика», поставив российским компаниям 52 тыс. ед. отечественного телекоммуникационного оборудования. Показатели программы выполнены на 119%.
Также ГТЛК реализовала первую в России сделку по лизингу спутников, заключив контракт на поставку трех спутниковых аппаратов «Зоркий-2М».
Инфраструктура
В 2024 г. ГТЛК заложила основу под новый инфраструктурный проект — судоремонтный кластер в Мурманске. Этот проект призван решить проблему дефицита судоремонтных мощностей и обеспечить безопасную эксплуатацию флота арктической зоны России. Благодаря ему в экономике страны останутся десятки миллиардов рублей.
Кроме того, на новый этап вышел инфраструктурный проект ТЛК «Южноуральский». Оборот контейнеров вырос втрое, до 18 тыс. TEUs, переработка грузов в 1,8 раза к 2023 г., до 181 тыс. тонн. В связи с ростом грузопотока через ТЛК принято решение о создании второй очереди комплекса для увеличения складских и терминальных мощностей.
Финансовые итоги
Финансовая модель ГТЛК в 2024 г. подтвердила свою устойчивость и эффективность. Объем выручки — 112 млрд руб. Компания рассчитывает выйти на положительный финансовый результат по итогам года. Общий объем активов превысит 1,3 трлн руб., что также соответствует плановым показателям.
ГТЛК в 2024 г. вела активную работу на долговом рынке для привлечения финансирования на развитие своей деятельности. В текущем году размещено 5 биржевых выпусков облигаций, один из которых номинирован в юанях, 40 выпусков облигаций по закрытой подписке в пользу Минфина для финансирования льготных ФНБ-проектов.
В текущем году ГТЛК подтвердила кредитный рейтинг у АКРА на уровне АА-(RU), а также получила второй кредитный рейтинг на уровне ruАА- от Эксперт РА, что свидетельствует о высоком уровне кредитоспособности ГТЛК.
Социальные проекты
ГТЛК совместно со студией Артемия Лебедева на Транспортной неделе в Москве представили концепцию Национального стандарта качества услуги пассажирского транспорта, призван решить неравномерную развитость системы общественного транспорта в регионах России. Национальный стандарт — это решение, которое будет содержать единые требования к подвижному составу наравне с критериями для маршрутной сети, остановочных павильонов, автопарков и депо, кадрового обеспечения, информационных носителей, оплаты проезда и цифровых продуктов.
В текущем году ГТЛК по своей инициативе реализовала социокультурный проект по поддержке молодых современных художников в городе Туле, открыв три арт-остановки с работами местного автора картин.
Кроме того, в декабре ГТЛК присоединилась к участию во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний», исполнив почти 100 детских желаний.
ГТЛК совместно с Российским военно-историческим обществом (РВИО) реализовало социальный проект в память о выдающихся ученых. Так, в Ленинградской области появился мурал с изобретателями первого русского паровоза и первой железной дороги в Российской империи — отцом и сыном Ефимом и Мироном Черепановыми, в Курске — мурал с изображением русского инженера-артиллериста Федора Аполлоновича Пироцкого, создателя первого в России электротрамвая, в Москве — мурал с Ростиславом Алексеевым — отечественным кораблестроителем, создателем первых в мире пассажирских судов на подводных крыльях и экранопланов.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈