ГТЛК подводит итоги 2024 года

© www.gtlk.ru

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) в 2024 году продолжила реализацию государственных программы и ФНБ-проектов, запустила новые проекты, значимые в масштабах всей страны.

«Рынок в этом году был сложный, но мы не останавливались и искали новые пути развития. ГТЛК вернула себе первенство на рынке лизинга, нарастив портфель до рекордного объема в 2,6 трлн рублей. Вновь стала лидером в сегментах лизинга воздушного, железнодорожного, водного и городского пассажирского транспорта. Мы поставили ряд собственных рекордов. Новый бизнес в сегменте городского транспорта превысил 50 млрд рублей, а объем поставки достиг 4,4 тыс. ед. — это в полтора раза выше, чем в 2023 году.

Мы успешно завершили мероприятия нацпроекта БКД, перевыполнили показатели автобусного ФНБ-проекта и нацпрограммы „Цифровая экономика“. Открыли новые направления бизнеса — по льготному лизингу беспилотников, спутниковых аппаратов, стали частью мега-проекта по созданию высокоскоростных магистралей. Вернулись на финансовый рынок, успешно разместив несколько выпусков облигаций. По итогам года ГТЛК рассчитывает выйти на положительный финансовый результат. Мы признательны за доверие и поддержку нашим акционерам, партнерам и инвесторам», — прокомментировал работу компании в 2024 г. генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих.

Авиационный транспорт

В этом году ГТЛК передала в лизинг российским авиакомпаниям 40 вертолетов современных модификаций Ми-8, 10 — по госпрограмме и 30 — по ФНБ-проекту. Это рекордный объем поставки для компании.

Еще 30 машин будет поставлено в 2025 г.

В ходе ВЭФ-2024 ГТЛК также подписала соглашение с ОАК об условиях поставки 132 самолетов SJ-100, 65 самолетов Ил-114-300 и 41 Ту-214 в 2027-2032 гг.

Беспилотный транспорт

ГТЛК в 2024 г. доверена роль базового заказчика в рамках гражданского госзаказа (ГГЗ) и льготной лизинговой программы нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».

Только в рамках первого года ГГЗ ГТЛК законтрактовала более 2,7 тыс. ед. у 14 производителей на общую сумму порядка 6,5 млрд рублей.

Компания в рамках плана поставки ГГЗ передала клиентам 1429 ед. дронов, предусмотренные к передаче в2024 г.

По программе льготного лизинга беспилотников, стартовавшей в 2024 г., ГТЛК законтрактовала поставку 140 дронов на весь объем программы — 3,1 млрд рублей.

Также ГТЛК совместно с оператором ООО «БАС» сформировала ряд типовых отраслевых и межотраслевых сценариев применения беспилотников, начали проработку перспективного комбинированного использования спутниковых группировок и БАС.

Водный транспорт

В 2024 г. ГТЛК приступила к поставке первых водных судов по инвестпроекту с использованием средств ФНБ. Компания опережающими темпами ведет контрактацию по проекту, стремясь к созданию длинных серий для обеспечения долгосрочной загрузки заводов.

Всего ГТЛК поставила клиентам в 2024 г. 36 водных судов.

Городской пассажирский транспорт

В 2024 г. ГТЛК поставила рекордное количество общественного транспорта — почти 4,4 тыс. ед. в рамках нацпроекта БКД, ФНБ-проекта и коммерческих сделок.

Компания выполнила план поставок по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» (БКД), передав экологичный и энергоэффективный городской транспорт в 15 регионов страны.

Кроме того, ГТЛК перевыполнила план по поставке автобусов в субъекты России в рамках инвестпроекта ФНБ.

В 2025 г. ГТЛК готовится к участию в программах поставки общественного транспорта в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Железнодорожный транспорт

В 2024 г. ГТЛК законтрактовала производство 8,8 тыс. ед. железнодорожного подвижного состава и передала в лизинг, аренду 10,9 тыс ед. грузовых ж/д вагонов.

Также компания содействовала развитию транспортной доступности в отдаленных регионах, поставив сахалинской пассажирской компании 8 новых пассажирских вагонов для использования на межобластных маршрутах Южно-Сахалинск — Поронайск и Южно-Сахалинск — Томари.

Главное событие года — сделка по приобретению и лизингу инновационных высокоскоростных поездов для ВСМ «Москва — Санкт-Петербург» и подписание договора по предоставлению кредита ГТЛК от синдиката банков.

ГТЛК выступает в роли базового заказчика серийных поездов, а также технического консультанта по строительству головных образцов для ВСМ.

Лизинг цифровых активов

В 2024 г. ГТЛК успешно завершила нацпрограмму «Цифровая экономика», поставив российским компаниям 52 тыс. ед. отечественного телекоммуникационного оборудования. Показатели программы выполнены на 119%.

Также ГТЛК реализовала первую в России сделку по лизингу спутников, заключив контракт на поставку трех спутниковых аппаратов «Зоркий-2М».

Инфраструктура

В 2024 г. ГТЛК заложила основу под новый инфраструктурный проект — судоремонтный кластер в Мурманске. Этот проект призван решить проблему дефицита судоремонтных мощностей и обеспечить безопасную эксплуатацию флота арктической зоны России. Благодаря ему в экономике страны останутся десятки миллиардов рублей.

Кроме того, на новый этап вышел инфраструктурный проект ТЛК «Южноуральский». Оборот контейнеров вырос втрое, до 18 тыс. TEUs, переработка грузов в 1,8 раза к 2023 г., до 181 тыс. тонн. В связи с ростом грузопотока через ТЛК принято решение о создании второй очереди комплекса для увеличения складских и терминальных мощностей.

Финансовые итоги

Финансовая модель ГТЛК в 2024 г. подтвердила свою устойчивость и эффективность. Объем выручки — 112 млрд руб. Компания рассчитывает выйти на положительный финансовый результат по итогам года. Общий объем активов превысит 1,3 трлн руб., что также соответствует плановым показателям.

ГТЛК в 2024 г. вела активную работу на долговом рынке для привлечения финансирования на развитие своей деятельности. В текущем году размещено 5 биржевых выпусков облигаций, один из которых номинирован в юанях, 40 выпусков облигаций по закрытой подписке в пользу Минфина для финансирования льготных ФНБ-проектов.

В текущем году ГТЛК подтвердила кредитный рейтинг у АКРА на уровне АА-(RU), а также получила второй кредитный рейтинг на уровне ruАА- от Эксперт РА, что свидетельствует о высоком уровне кредитоспособности ГТЛК.

Социальные проекты

ГТЛК совместно со студией Артемия Лебедева на Транспортной неделе в Москве представили концепцию Национального стандарта качества услуги пассажирского транспорта, призван решить неравномерную развитость системы общественного транспорта в регионах России. Национальный стандарт — это решение, которое будет содержать единые требования к подвижному составу наравне с критериями для маршрутной сети, остановочных павильонов, автопарков и депо, кадрового обеспечения, информационных носителей, оплаты проезда и цифровых продуктов.

В текущем году ГТЛК по своей инициативе реализовала социокультурный проект по поддержке молодых современных художников в городе Туле, открыв три арт-остановки с работами местного автора картин.

Кроме того, в декабре ГТЛК присоединилась к участию во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний», исполнив почти 100 детских желаний.

ГТЛК совместно с Российским военно-историческим обществом (РВИО) реализовало социальный проект в память о выдающихся ученых. Так, в Ленинградской области появился мурал с изобретателями первого русского паровоза и первой железной дороги в Российской империи — отцом и сыном Ефимом и Мироном Черепановыми, в Курске — мурал с изображением русского инженера-артиллериста Федора Аполлоновича Пироцкого, создателя первого в России электротрамвая, в Москве — мурал с Ростиславом Алексеевым — отечественным кораблестроителем, создателем первых в мире пассажирских судов на подводных крыльях и экранопланов.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈