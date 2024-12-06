ГТЛК выполнила план по поставкам общественного транспорта нацпроекта БКД и ФНБ-проекта на 2024 год

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Всего в соответствии с годовым планом нацпроекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) региональным перевозчикам передано 425 ед. общественного транспорта — 270 автобусов, 145 троллейбусов и 10 трамваев. Из них 81 машину ГТЛК поставила опережающими темпами еще в конце 2023 года.

Техника отправилась для работы в 15 городских агломераций — Архангельской, Брянской, Воронежской, Ижевской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Петрозаводской, Рязанской, Саратовской, Сочинской, Томской, Уфимской, Чебоксарской и Челябинской.

За пять лет, с 2020 г. по 2024 г. ГТЛК поставила по БКД 2292 ед. техники — 1805 автобусов, 417 троллейбусов, 70 трамваев — для 33 регионов. Общий объем инвестиций в приобретение транспорта превысил 42,3 млрд рублей.

Поставки на условиях льготного лизинга осуществлялись благодаря мерам поддержки Минтранса России. Также ГТЛК закрыла план по поставкам автобусов в рамках уникального ФНБ-проекта, по которому транспорт поставлялся в лизинг по льготной ставке 6,8%. При плановом показателе программы в 4 130 автобусов ГТЛК уже обеспечила поставку и передачу в лизинг 4 140 машин в 43 региона.

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