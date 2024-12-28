Выпуск вычислительной техники в РФ вырос на 19% © expert.ru

В 2024 г. производство вычислительной техники в России выросло на 19% в денежном выражении относительно 2023 г. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные консорциума «Вычислительная техника» (объединяет около 30 участников рынка, включая «Аквариус», «Элемент» и Yadro).

Каждая компания, входящая в объединение, в среднем разработала за год более девяти новых продуктов или моделей вычислительной техники. Кроме того, участники консорциума расширили штат в среднем на 12%.

По оценке CEO компании Fplus Михаила Волкова, в этом году производство отечественной вычислительной техники увеличилось на 20-30% по сравнению с 2023 г. В частности, в серверах российские производители уже могут закрыть потребности заказчиков «на все 100%".

За девять месяцев 2024 г. производство вычислительной техники в России увеличилось на 30% год к году. Тенденция указывает на «структурные сдвиги» в экономике.

Поставлена цель добиться технологического суверенитета в тех сферах, которые обеспечивают устойчивость экономики. Речь идет о станках, робототехнике, транспорте, беспилотных, авиационных, морских и других системах, а также экономике данных и новых материалах.

К 2030 г. уровень валовой добавленной стоимости в реальном выражении и индекс производства в обрабатывающей промышленности в России должны вырасти не менее чем на 40% относительно 2022 г. Кроме того, к этому же сроку РФ должна попасть в топ-10 стран мира по объему научных исследований и разработок.

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