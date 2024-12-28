Первые серийные самолёты УТС-800 переданы в Минобороны России

Первые серийные самолёты УТС-800 переданы в Минобороны РоссииСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Как сообщил @AviaComments официальный представитель АО «УЗГА», Уральский завод гражданской авиации передал Министерству обороны России два серийных учебно-тренировочных самолёта УТС-800. Теперь эти УТС-800 подключат к летным испытаниям.
УТС-800 — самолёт с турбовинтовым двигателем для первоначальной лётной подготовки, профессионального отбора и профессиональной ориентации лётчиков оперативно-тактической авиации.
Это проект Министерства промышленности и торговли и Министерства обороны России по созданию первого полностью отечественного турбовинтового учебно-тренировочного самолёта.
В высших учебных заведениях Министерства обороны как во времена СССР, так и в настоящее время самолёт такого класса отсутствует. Самолётом первоначальной и основной подготовки курсантов в разное время были реактивные L-29 и L-39. Включение самолёта УТС-800 в систему лётного обучения пилотов существенно снизит стоимость подготовки курсантов и обеспечит её высокую эффективность.
На фотографии первые две серийные машины с опытным экземпляром УТС-800.
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28.12.2415:38:45
28.12.2415:39:38