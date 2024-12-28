Первые серийные самолёты УТС-800 переданы в Минобороны России

© t.me

Как сообщил @AviaComments официальный представитель АО «УЗГА», Уральский завод гражданской авиации передал Министерству обороны России два серийных учебно-тренировочных самолёта УТС-800. Теперь эти УТС-800 подключат к летным испытаниям.

УТС-800 — самолёт с турбовинтовым двигателем для первоначальной лётной подготовки, профессионального отбора и профессиональной ориентации лётчиков оперативно-тактической авиации.

Это проект Министерства промышленности и торговли и Министерства обороны России по созданию первого полностью отечественного турбовинтового учебно-тренировочного самолёта.

В высших учебных заведениях Министерства обороны как во времена СССР, так и в настоящее время самолёт такого класса отсутствует. Самолётом первоначальной и основной подготовки курсантов в разное время были реактивные L-29 и L-39. Включение самолёта УТС-800 в систему лётного обучения пилотов существенно снизит стоимость подготовки курсантов и обеспечит её высокую эффективность.

На фотографии первые две серийные машины с опытным экземпляром УТС-800.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈