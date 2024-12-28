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sergey k 28 декабря 2024, 14:54 Армия и Флот

Первые серийные самолёты УТС-800 переданы в Минобороны России

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 © t.me

Как сообщил @AviaComments официальный представитель АО «УЗГА», Уральский завод гражданской авиации передал Министерству обороны России два серийных учебно-тренировочных самолёта УТС-800. Теперь эти УТС-800 подключат к летным испытаниям.

УТС-800 — самолёт с турбовинтовым двигателем для первоначальной лётной подготовки, профессионального отбора и профессиональной ориентации лётчиков оперативно-тактической авиации.

Это проект Министерства промышленности и торговли и Министерства обороны России по созданию первого полностью отечественного турбовинтового учебно-тренировочного самолёта.

В высших учебных заведениях Министерства обороны как во времена СССР, так и в настоящее время самолёт такого класса отсутствует. Самолётом первоначальной и основной подготовки курсантов в разное время были реактивные L-29 и L-39. Включение самолёта УТС-800 в систему лётного обучения пилотов существенно снизит стоимость подготовки курсантов и обеспечит её высокую эффективность.

На фотографии первые две серийные машины с опытным экземпляром УТС-800.

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Источник: https://t.me/AviaComments/10018

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УТС-800
  • Нет аватара Kramer
    28.12.2415:38:45

    Интересно, какие двигатели используются на серийных машинах? На предсерийном экземпляре использовали General Electric H80. На серийных планировали использовать ВК-800СМ. Но по ВК-800СМ вроде новостей не было, или я что-то пропустил?

    #1294881
  • Badassgoliath Badassgoliath
    28.12.2415:39:38

    УТС-800 — самолёт с турбовинтовым двигателем

    Что за двигатель-то? Я запутался.

    Это проект Министерства промышленности и торговли и Министерства обороны России по созданию первого полностью отечественного турбовинтового учебно-тренировочного самолёта.

    В смысле, там уже всё отечественное или пока ещё нет?

    В более ранней заметке говорилось что

    Планируется, что самолёт получит турбовинтовой двигатель ВК-800СМ. Сертификация силовой установки ожидается в конце 2024 года,

    Это может значить, что там уже этот ВК-800СМ?

    #1294883
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