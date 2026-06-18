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Roman Wyrzykowski Авиация

УЗГА: завершается подготовка к первому полету опытного образца УТС-800 с двигателем ВК-800СП

© aex.ru

Подготовка к первому полету опытного образца учебно-тренировочного самолета УТС-800 завершается на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА). Об этом сообщает ТАСС.

«Специалисты Уральского завода гражданской авиации совместно с Сибирским научно-исследовательским институтом авиации им. С.А. Чаплыгина завершили наземные частотные испытания перспективного учебно-тренировочного самолета УТС-800 с российским турбовинтовым двигателем ВК-800СП. Испытания прошли на производственной площадке УЗГА в Екатеринбурге», — рассказала на Международной выставке индустрии безопасности «Национальная безопасность. Беларусь-2026» официальный представитель АО «УЗГА» (в составе Союза машиностроителей России) Екатерина Згировская.

Она пояснила, что частотные испытания — важнейший этап программы испытаний воздушного судна. Цель данного этапа — определение резонансных частот планера самолета и динамических характеристик системы управления. Такие испытания необходимы для исключения опасных вибраций, которые могут возникнуть в полете, и служат подтверждением соответствия конструкции требованиям летной безопасности.

В рамках программы наземных испытаний специалисты УЗГА проверили работу ключевых бортовых систем: системы электроснабжения, гидросистемы, системы управления, шасси и радиоэлектронного оборудования. Особое внимание было уделено их функционированию на различных режимах работы силовой установки.

Учебно-тренировочный самолет УТС-800 — первый российский самолет с турбовинтовым двигателем для первоначальной летной подготовки, профессионального отбора и профессиональной ориентации летчиков. Самолет отличается высокой маневренностью при низких эксплуатационных затратах. Он оснащен турбовинтовым двигателем, катапультными креслами, штатной кислородной системой, системой кондиционирования воздуха, противообледенительной системой и другим бортовым оборудованием.

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Источник: www.aex.ru

Комментарии 6

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  • Badassgoliath Badassgoliath18.06.26 21:01:42

    Ждём, ждём.
    Я думаю, что его и вооружить можно. Какой-нибудь подвесной контейнер с оптической системой и малогабаритной РЛС, плюс пара пулемётов. Зачем? Ну, наряду с вертолётами, это может получиться перехватчик для БПЛА над незаселённой местностью.

    #1317945
    • Kolyda Kolyda19.06.26 15:46:32
      наряду с вертолётами, это может получиться перехватчик для БПЛА над незаселённой местностью.


      Может проще возобновить для этого дела выпуск Як-1 (3,7,9)? Чертежи наверное найти можно, трубы на каркас и фанеру на обшивку сотворить не проблема. Вот только двигатель…

      #1318018
      • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski19.06.26 17:03:51

        Вот только найти столько пилотов и еще готовых умирать …
        В наше время значительно эффективнее и безопаснее применять беспилотные средства для такой борьбы.

        #1318025
  • Нет аватара vajo19.06.26 05:57:51

    Как будто с детского рисунка делали    

    #1317957
    • Нет аватара vlTepes19.06.26 18:27:01
      Как будто с детского рисунка делали


      Нарисовали вокруг двух пилотов кабину, под ней крыло, хвост дотянули до стабилизатора.
      Нос вытянули чуть дальше минимального габарита двигателя для правильной центровки.
      Вот и получился такой.

      #1318028
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski19.06.26 15:05:32

    Красивая машинка!

    #1318007
  • Комментарий удалён