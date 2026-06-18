Подготовка к первому полету опытного образца учебно-тренировочного самолета УТС-800 завершается на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА ). Об этом сообщает ТАСС .

«Специалисты Уральского завода гражданской авиации совместно с Сибирским научно-исследовательским институтом авиации им. С.А. Чаплыгина завершили наземные частотные испытания перспективного учебно-тренировочного самолета УТС-800 с российским турбовинтовым двигателем ВК-800СП . Испытания прошли на производственной площадке УЗГА в Екатеринбурге», — рассказала на Международной выставке индустрии безопасности «Национальная безопасность. Беларусь-2026» официальный представитель АО «УЗГА» (в составе Союза машиностроителей России) Екатерина Згировская .

Она пояснила, что частотные испытания — важнейший этап программы испытаний воздушного судна. Цель данного этапа — определение резонансных частот планера самолета и динамических характеристик системы управления. Такие испытания необходимы для исключения опасных вибраций, которые могут возникнуть в полете, и служат подтверждением соответствия конструкции требованиям летной безопасности.

В рамках программы наземных испытаний специалисты УЗГА проверили работу ключевых бортовых систем: системы электроснабжения, гидросистемы, системы управления, шасси и радиоэлектронного оборудования. Особое внимание было уделено их функционированию на различных режимах работы силовой установки.

Учебно-тренировочный самолет УТС-800 — первый российский самолет с турбовинтовым двигателем для первоначальной летной подготовки, профессионального отбора и профессиональной ориентации летчиков. Самолет отличается высокой маневренностью при низких эксплуатационных затратах. Он оснащен турбовинтовым двигателем, катапультными креслами, штатной кислородной системой, системой кондиционирования воздуха, противообледенительной системой и другим бортовым оборудованием.