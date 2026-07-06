Учебно-тренировочный УТС-800 с двигателем ВК-800СП
На выставке «Иннопром-2026» в Екатеринбурге Уральский завод гражданской авиации представляет новый отечественный турбовинтовой двигатель ВК-800. Агрегат мощностью от 806 до 877 лошадиных сил разработан по классической схеме с центробежным компрессором и существует в трех версиях: для самолета ЛМС-901 «Байкал» (ВК-800СМ), учебно-тренировочного УТС-800 (ВК-800СП) и российско-белорусского регионального многоцелевого самолета «Освей» (ВК-800С1).
Накануне выставки стартовал важный этап проекта — начались сертификационные испытания двигателя на специальном стенде. В течение 150 часов агрегат проверяют на максимальных рабочих режимах, чтобы оценить его надежность, безотказность и стабильность работы в условиях, максимально приближенных к реальной эксплуатации.
На выставке также представят макет УТС-800 — учебно-тренировочного самолета нового поколения, который вскоре начнет летные испытания с двигателем ВК-800СП.
Напомним, что УТС-800 предназначен для обучения пилотов, отработки сложного пилотажа, действий в аварийных ситуациях и выполнения навигационных задач. Самолет сохраняет маневренность при низких эксплуатационных затратах, может взлетать с полос любого типа.
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