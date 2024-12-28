В технопарке «Якутия» открыли лабораторию беспилотных летательных аппаратов

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Сегодня в технопарке открыта лаборатория беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Он подчеркнул, что создание лаборатории станет важным шагом для развития отрасли беспилотных авиационных систем в Якутии и поможет решать государственные задачи, а также улучшить качество жизни якутян.

Беспилотные летательные аппараты — это необходимость нашего времени. О беспилотниках многие слышат в основном через призму военного применения. Но на самом деле у них огромный, практически неограниченный простор применения и в мирной жизни. На огромной территории Якутии именно с помощью БПЛА мы можем снять ограничения, связанные с труднодоступностью.

Лаборатория БПЛА является Центром коллективного пользования для резидентов Технопарка «Якутия» по направлению беспилотных авиационных систем. Здесь организована разработка и апробация перспективных беспилотников. Собирать БПЛА, разрабатывать собственные модели, программное обеспечение беспилотников и компоненты к ним будут в специальных цехах технопарка. Общая площадь лаборатории составляет боле 826 кв.м. Часть деталей для аппаратов будут печатать на установленных на предприятии 3D-принтерах.

В 2025 году лаборатория БПЛА войдет в состав Научно-производственного центра беспилотных авиационных систем «Полярный».

Научно-производственный центр на базе технопарка «Якутия» и IT-парка станет ключевой площадкой для испытаний новых технологий, проведения исследований и подготовки квалифицированных кадров. С созданием центра мы увеличим темпы и объемы производства дронов различных модификаций. Реализация проекта начнется с января, запуск самого научно-производственного центра планируется в четвертом квартале 2025 года.

«Полярный» расширит возможности применения беспилотных технологий в различных сферах, включая сельское хозяйство, экологический мониторинг, транспортные решения.

Научно-производственный центр БАС «Полярный» будет создан за счет федеральной субсидии в рамках реализации федерального проекта «Разработка, стандартизация и серийное производство БАС и комплектующих» национального проекта «Беспилотные авиационные системы». На создание центра в Якутии из федерального бюджета будет будет выделено 554 млн рублей.

В ходе мероприятия состоялась презентация проектов в сфере беспилотных авиационных систем — «Создание ортофотопланов территорий», «Разработка и производство БПЛА, в том числе агродронов», «Разработка и производство наземных беспилотных технологий, в том числе и для нужд СВО» ,"Разработка и производство гоночных и образовательных FPV дронов", «Обучение граждан для нужд СВО, перепрошивка программного обеспечения, сервисный ремонт и обслуживание тактических БПЛА», «Лаборатория обработки материалов объективного контроля».

Также было продемонстрировано флагманское беспилотное воздушное судно модели 701 компании «Геоскан». Эта компания, крупнейший исполнитель в России государственного гражданского заказа на образовательные и промышленные беспилотники, является федеральным партнером Якутии в сфере разработки и эксплуатации авиационных беспилотных систем.

Напомним, в Якутии завершается разработка региональной программы развития беспилотных авиационных систем на период до 2030 года с определением основных направлений до 2028 года. Программа нацелена на внедрение БАС в реальный сектор экономики. Ключевым звеном в развитии отрасли в Якутии должен стать научно-производственный центр беспилотных авиационных систем «Полярный».

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