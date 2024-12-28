«Росагролизинг» в 2024 году увеличил поставки техники АПК на четверть

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К концу 2024 года АО «Росагролизинг» показало впечатляющий рост в поставках, отгрузив рекордное количество техники и оборудования. Компания поставила клиентам более 18 тыс. единиц техники, что на 25% больше, чем в 2023 году. Инвестиции Росагролизинга составили 115 млрд рублей.

Среди отгруженной техники: 2,3 тыс. комбайнов, 2,2 тыс. тракторов, 1,5 тыс. единиц автотехники, 1,1 тыс. вагонов и 11,3 тыс. единиц прочей сельскохозяйственной техники.

Особое место в числе наиболее знаковых заняла поставка беспилотников, которые все больше становятся частью технологического процесса в АПК.

Еще одним значимым событием стала первая в истории Росагролизинга отгрузка вагонов-хопперов бункерного типа. Общий объем поставок составил 1 096 вагонов общей стоимостью 9,2 млрд рублей.

Основным направлением поддержки со стороны компании сегодня является предоставление комфортных финансовых условий для конечного получателя независимо от его территориального расположения. Тем не менее, каждый год аналитики Росагролизинга отмечают ТОП регионов по приобретению техники в лизинг.

В 2024 году крупнейшим регионом по объемам приобретения техники в России стала Республика Татарстан. Здесь приобрели 1 281 единицу (+55% к аналогичному периоду 2023 года).

На втором месте — Ростовская область, в которую было поставлено 1 198 единиц техники (+124%).

Тройку лидеров замыкает Саратовская область с 954 единицами техники. Это на 34% больше, чем в 2023 году.

Также в ТОП-5 регионов по объему приобретения техники в 2024 году вошли Краснодарский край (898 единиц) и Республика Башкортостан (812 ед., +98% к 2023 году).

Среди причин колоссального результата аналитики Росагролизинга называют формирование наиболее доступного предложения для аграриев. Вместе с этим, на итоговые показатели повлияли масштабирование и диверсификация деятельности: была проделана большая работа над определением сегментов расширения. Итогом стала реализация проекта по созданию филиальной сети в 10 регионах страны: в Санкт-Петербурге, Ставрополе, Казани, Саратове, Владивостоке, Курске, Тюмени, Новосибирске, Краснодаре и Мариуполе.

И в ближайшей и в долгосрочной перспективе Росагролизинг останется эффективным инструментом поддержки АПК, развивая при этом коммерческий лизинг для дальнейшего увеличения объема поставок.

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