Росагролизинг открыл первую учебную аудиторию в аграрном вузе на территории новых регионов

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Инновационная аудитория появилась в одном из крупнейших сельскохозяйственных вузов страны — Луганском ГАУ имени К.Е. Ворошилова.

Открытие аудитории — новый большой шаг к гармонизации правового и экономического пространства новых регионов. Ранее Росагролизинг с этой целью разработал и предоставил доступ к учебному курсу «Квалифицированный лизингополучатель».

Многофункциональная аудитория предназначена для подготовки профессиональных кадров в АПК. Она позволит студентам проводить различные исследования и совершенствовать свои навыки. Благодаря новому оборудованию удастся расширить компетенции обучающихся и качественно подготовить новых специалистов аграрного сектора.

Вместе с этим, в аудитории будут организованы занятия, направленные в том числе на изучение основ экономического сопровождения лизинговой деятельности в АПК. В частности, здесь запустят курс повышения квалификации для сельхозтоваропроизводителей, разработанный Росагролизингом.

Это уже девятая аудитория, оборудованная при поддержке компании, которая много лет ведет целенаправленную деятельность по повышению престижа работы в сельском хозяйстве и поддержке молодых кадров. Росагролизинг успешно сотрудничает с российскими аграрными вузами, в том числе участвует в техническом оснащении образовательного процесса и обновлении средств механизации в университетах.

В ходе рабочей поездки в регион Павел Косов также рассказал о текущем взаимодействии в рамках технического и технологического обеспечения аграриев.

«Росагролизинг начал свое сотрудничество с ЛНР сразу после включения республики в состав РФ. За это время мы поставили на поля региона 237 единиц современной техники, инвестировав 1,5 млрд рублей. Отмечу, что наше взаимодействие в текущем году расширилось — впервые в открытом чемпионате России по пахоте, который проводит Росагролизинг, приняла участие команда из Луганской Народной Республики. Этот важный шаг стал символом стремления к интеграции и развитию аграрного сектора в новых условиях», — отметил генеральный директор АО «Росагролизинг» Павел Косов.

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