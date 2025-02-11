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Великоросс 11 февраля 2025, 18:24 25 Транспорт, спецтехника и логистика

Росагролизинг отгрузил первую партию вагонов в 2025 году

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 © rosagroleasing.ru

Первые 45 вагонов-зерновозов переданы в Новосибирскую область на условиях льготного лизинга. Сумма инвестиций компании составила 388,8 млн рублей.

В 2025 году первым получателем вагонов-зерновозов стал элеватор ООО «Татарскзернопродукт», который входит в группу компаний АО «Новосибирскхлебопродукт». По словам управляющего агропредприятием Василия Барташа, приобретенные вагоны будут использоваться для транспортировки зерновых грузов железнодорожным транспортом не только по территории России, но и в Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Монголию и Китай.

Первые поставки вагонов Росагролизинг реализовал в 2024, отгрузив за это время 1 146 единиц на 9,5 млрд рублей.

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Источник: https://www.rosagroleasing.ru/company/smi/news/4723/

Росагролизинг
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