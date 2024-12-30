Опытное металлообрабатывающее производство создано в Ярославском университете

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Первый год работы Центра инженерных разработок Ярославского государственного технического университета завершился открытием нового технологического участка.

Здесь будут выпускать для наших промышленных предприятий шестерни, валы, фланцы, втулки, муфты, пресс-формы — различные детали, изделия и их комплектующие. Все, что требует импортозамещения.

Новая технологическая площадка создана на средства гранта Минпромторга России в размере 300 миллионов рублей. Для площадки закуплено новейшее современное оборудование, часть которого уже установлена или проходит пусконаладку. Всего на новой площадке работает более 15 единиц оборудования.

Университет укрепляет научную и материально-техническую базу, чтобы продолжать успешно выполнять прикладные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для предприятий реального сектора экономики.

Ранее на месте технологической площадки находился полузаброшенный подвал-склад, в котором хранилось старое и неисправное оборудование."Нашей целью являлось в сжатые сроки возрождение данного пространства в виде современного участка металлообработки, способствующего реализации стратегических проектов университета в области реверс-инжиниринга машиностроительных изделий", — отметил заведующий кафедрой «Компьютерно-интегрированная технология машиностроения» Кирилл Порсев.

Ярославский технический университет участвует в программах импортозамещения и активно сотрудничает с предприятиями в сфере машиностроения, химической промышленности, сельского хозяйства, кондитерской отрасли.

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