В Новосибирске открыли новый корпус НГУ

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Корпус поточных аудиторий — один из объектов нового кампуса Новосибирского государственного университета (НГУ) — ввели в эксплуатацию.

В здании разместят проектный центр, научную библиотеку и аудитории. Теплый переход соединяет центр с действующим учебным корпусом НГУ.

В этом году уже были введены в эксплуатацию учебный корпус, досуговый центр и комплекс общежитий. Занятия в новых зданиях начались в сентябре.

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