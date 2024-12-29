В Новосибирске открыли новый корпус НГУ

sergey k 29 декабря 2024, 12:41 Образование
В Новосибирске открыли новый корпус НГУСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Корпус поточных аудиторий — один из объектов нового кампуса Новосибирского государственного университета (НГУ) — ввели в эксплуатацию.
В здании разместят проектный центр, научную библиотеку и аудитории. Теплый переход соединяет центр с действующим учебным корпусом НГУ.
В этом году уже были введены в эксплуатацию учебный корпус, досуговый центр и комплекс общежитий. Занятия в новых зданиях начались в сентябре.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Источник: https://tass.ru/obschestvo/22791753