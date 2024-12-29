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sergey k 29 декабря 2024, 12:41 Образование

В Новосибирске открыли новый корпус НГУ

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 © tass.ru

Корпус поточных аудиторий — один из объектов нового кампуса Новосибирского государственного университета (НГУ) — ввели в эксплуатацию.

В здании разместят проектный центр, научную библиотеку и аудитории. Теплый переход соединяет центр с действующим учебным корпусом НГУ.

В этом году уже были введены в эксплуатацию учебный корпус, досуговый центр и комплекс общежитий. Занятия в новых зданиях начались в сентябре.

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Источник: https://tass.ru/obschestvo/22791753

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