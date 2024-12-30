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termometrix 30 декабря 2024, 11:21 Видеоблог

Как выглядит часть нового кампуса Новосибирского государственного университета в Академгородке

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Август 2024 г.

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Источник: https://nsknews.info/materials/kak-...mgorodke-smotrim-video-s-fpv-drona/

строительство, НГУ
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