Как выглядит часть нового кампуса Новосибирского государственного университета в Академгородке

termometrix 30 декабря 2024, 11:21 Видеоблог
Как выглядит часть нового кампуса Новосибирского государственного университета в АкадемгородкеСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Август 2024 г.
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