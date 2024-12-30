В Брянск поступили 20 новых машин для сбора и вывоза ТБО

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Власти Брянска закупили 20 новых машин для сбора и вывоза ТБО.

В областной центр прибыли шесть КамАЗов с задней и два КамАЗа с боковой загрузкой мусора, два МАЗа с бункерами, 10 МАЗов-ломовозов (или, как их ещё называют, грейферные погрузчики). Последние грузовики обладают повышенной манёвренностью, что очень удобно для работы в стеснённых городских условиях.

В общей сложности на приобретение новой техники было направлено около 230 млн. рублей.

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