В Полярном состоялся подъём военно-морского флага на новом катере П-475 проекта 21980 «Грачонок»

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В Полярном состоялся торжественный митинг в честь подъёма военно-морского флага на новом противодиверсионном катере П-475 проекта 21980 «Грачонок». Право поднять флаг было предоставлено командиру катера мичману Владиславу Лединчуку.

В церемонии также приняли участие начальник штаба Кольской флотилии разнородных сил Северного флота контр-адмирал Олег Гладкий, заместитель командующего объединением по военно-политической работе полковник Игорь Сидоров. Настоятель храма Святителя Николая Чудотворца протоиерей Сергий Мищенко провёл церемонию освещения катера.

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