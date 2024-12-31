Выполнено!

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d-tatarinov 31 декабря 2024, 08:58 Армия и Флот

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Уралвагонзавод успешно завершил 2024-й год исполнением двух контрактов. В адрес Минобороны РФ отправлены заключительные в этом году партии танков Т-90М «Прорыв» и модернизированных Т-72Б3.

По сложившейся традиции танкостроители по-новогоднему оформили машины из каждой партии: на Т-90М «Прорыв» установили российский флаг, а на «семьдесятдвойку» — новогоднюю елку. Также в танки вложили календари с детскими рисунками, посвященными предстоящему 90-летнему юбилею профсоюзной организации УВЗ.

В 2024 году наш коллектив круглосуточно обеспечивал войска современной боевой техникой. Объемы производства от месяца к месяцу увеличивались. Особенно ударным по трудоемкости и выпуску продукции стал ноябрь этого года.

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Источник: https://t.me/uralvagonzavod

Уралвагонзавод
  • Нет аватара termometrix
    31.12.2411:29:27

    Я не хочу «обучать» военных специалистов, органы управления, ВПК, солдат и офицеров,то,что скажу не новость и не какая-нибудь инновация, но очень важно развивать и в будущем максимально возможную унификацию, взаимозаменяемость, простота изготовления, эксплуатации и многофункциональность для всех видов военной техники,в том числе по отдельным видам вооружения, так и по организации производства для всей техники в целом.Все комплектующие, узлы и детали устройств должны быть максимально взаимозаменяемы и унифицированы между собой.Эти показатели повышают интегральную производственную мощность ОПК, высокую ремонтопригодность техники и облегчают обучение всех военнослужащих, обращающихся с этой техникой. На военных предприятиях таким образом традиционно растет производительность труда, серьёзно снижается себестоимость выпускаемой продукции.Разумеется, без того, чтобы этот процесс приводил к потере высокотехнологичности, эффективности и наукоемкости продукции. Но мы всегда должны выбирать более рациональный путь достижения цели,самый оптимальный способ производства,самая оптимальная организация по всем производственным цепочкам всего процесса выпуска и максимально точное и ускоренное проектирование по запросу и потребностям технических заданий.В организации всего производственного процесса и проектирования техники важно развитие таких дополнительных дисциплин, как анализ сложных систем, линейная и нелинейная оптимизация, теория операций,теория игр,анализ размерностей,синергетика и многих других. В математике, прикладном математическом аппарате, очень важно упростить и максимально рационализировать отдельные пропорции, формы и соотношения при моделировании конкретного объекта или задачи.Повсюду внедрять бережливое производство и сетевую структурую управления и организации производства в ОПК,особенно для малых и средних предприятий.Опять таки,это давно известно всем,это не новость.

    Отредактировано: termometrix~18:00 31.12.24
    #1295020
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