Выполнено!

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Уралвагонзавод успешно завершил 2024-й год исполнением двух контрактов. В адрес Минобороны РФ отправлены заключительные в этом году партии танков Т-90М «Прорыв» и модернизированных Т-72Б3.

По сложившейся традиции танкостроители по-новогоднему оформили машины из каждой партии: на Т-90М «Прорыв» установили российский флаг, а на «семьдесятдвойку» — новогоднюю елку. Также в танки вложили календари с детскими рисунками, посвященными предстоящему 90-летнему юбилею профсоюзной организации УВЗ.

В 2024 году наш коллектив круглосуточно обеспечивал войска современной боевой техникой. Объемы производства от месяца к месяцу увеличивались. Особенно ударным по трудоемкости и выпуску продукции стал ноябрь этого года.

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