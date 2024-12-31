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Великоросс 31 декабря 2024, 09:08 Детские сады и школы

В Чечне открылась новая школа

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 © static.mk.ru

В станице Курдюковской Шелковского района ЧР торжественно открыли новую школу на 720 мест.

Образовательное учреждение на 720 мест построили при поддержке Министерства просвещения РФ в рамках нацпроекта «Образование».

Современное здание включает 30 классов, которые вмещают по 24 ученика, специализированные кабинеты и лаборатории, два просторных спортивных зала, современный актовый зал и столовую.

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Источник: https://kavkaz.mk.ru/social/2024/12...tps%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch

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