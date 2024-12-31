Новую школу на улице Чапаева в Ставрополе ввели в эксплуатацию

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В Ставрополе ввели в эксплуатацию здание новой школы на улице Чапаева, которое возвели по нацпроекту «Образование». В четырёхэтажном корпусе предусмотрели спортзал, актовый зал, столовую.

Школа рассчитана на 825 детей.

На территории учебного заведения есть собственная котельная, выполнено благоустройство и озеленение, организованы спортивные и игровые зоны.

За последние 5 лет на территории региона ввели в эксплуатацию 18 школ для 13,2 тысячи учеников.

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