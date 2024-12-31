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Великоросс 31 декабря 2024, 09:12 Детские сады и школы

Новую школу на улице Чапаева в Ставрополе ввели в эксплуатацию

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 © stv24.tv

В Ставрополе ввели в эксплуатацию здание новой школы на улице Чапаева, которое возвели по нацпроекту «Образование». В четырёхэтажном корпусе предусмотрели спортзал, актовый зал, столовую.

Школа рассчитана на 825 детей.

На территории учебного заведения есть собственная котельная, выполнено благоустройство и озеленение, организованы спортивные и игровые зоны.

За последние 5 лет на территории региона ввели в эксплуатацию 18 школ для 13,2 тысячи учеников.

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Источник: https://stv24.tv/novosti/novuyu-shk...tps%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch

Ставропольский край
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