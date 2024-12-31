В воронежском онкодиспансере открыли новый радиотерапевтический корпус

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Новый радиотерапевтический корпус 8 — этажное здание, (один из этажей -подземный), обшей площадью 13 800 кв.м. в состав которого входит:

— блок дистанционной лучевой радиотерапии;

— стационарный блок на 120 коек, — 3 отделения радиотерапии на 90 коек, 1 отделение противоопухолевой лекарственной терапии на 30 коек,

— отделение анестезиологии и реанимации с палата интенсивной терапии и реанимации на 6 коек;

— блок топометрической подготовки, помещения для близкофокусных рентгенотерапевтических аппаратов;

— блок клинических исследований;

— эндоскопический кабинет,

— клинико -диагностическая лаборатория;

— конференц-зал;

— кафедра онкологии ВГМУ им. Н.Н.Бурденко.

Новый радиотерапевтический корпус отвечает всем требованиям, предъявляемым к современным стандартам диагностики и стационарного лечения онкологических заболеваний в условиях повышенной комфортности для пациентов и медицинского персонала.

МРТ и КТ диагностики:

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Линейный ускоритель электронов

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Видеорепортаж

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