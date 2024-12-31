стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
termometrix 31 декабря 2024, 16:37 Медучреждения

В воронежском онкодиспансере открыли новый радиотерапевтический корпус

Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru

 © vokod.ru

Новый радиотерапевтический корпус 8 — этажное здание, (один из этажей -подземный), обшей площадью 13 800 кв.м. в состав которого входит:

— блок дистанционной лучевой радиотерапии;

— стационарный блок на 120 коек, — 3 отделения радиотерапии на 90 коек, 1 отделение противоопухолевой лекарственной терапии на 30 коек,

— отделение анестезиологии и реанимации с палата интенсивной терапии и реанимации на 6 коек;

— блок топометрической подготовки, помещения для близкофокусных рентгенотерапевтических аппаратов;

— блок клинических исследований;

—  эндоскопический кабинет,

—  клинико -диагностическая лаборатория;

— конференц-зал;

— кафедра онкологии ВГМУ им. Н.Н.Бурденко.

Новый радиотерапевтический корпус отвечает всем требованиям, предъявляемым к современным стандартам диагностики и стационарного лечения онкологических заболеваний в условиях повышенной комфортности для пациентов и медицинского персонала.

МРТ и КТ диагностики:

 © vokod.ru

 © vokod.ru

 © vokod.ru

 © vokod.ru

Линейный ускоритель электронов

 © vokod.ru

 © vokod.ru

Видеорепортаж

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Источник: https://vokod.ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2...0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81/

модернизация здравоохранения, Воронежская область
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,