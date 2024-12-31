В воронежском онкодиспансере открыли новый радиотерапевтический корпус

В воронежском онкодиспансере открыли новый радиотерапевтический корпусСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Новый радиотерапевтический корпус 8 — этажное здание, (один из этажей -подземный), обшей площадью 13 800 кв.м. в состав которого входит:
— блок дистанционной лучевой радиотерапии;
— стационарный блок на 120 коек, — 3 отделения радиотерапии на 90 коек, 1 отделение противоопухолевой лекарственной терапии на 30 коек,
— отделение анестезиологии и реанимации с палата интенсивной терапии и реанимации на 6 коек;
— блок топометрической подготовки, помещения для близкофокусных рентгенотерапевтических аппаратов;
— блок клинических исследований;
— эндоскопический кабинет,
— клинико -диагностическая лаборатория;
— конференц-зал;
— кафедра онкологии ВГМУ им. Н.Н.Бурденко.
Новый радиотерапевтический корпус отвечает всем требованиям, предъявляемым к современным стандартам диагностики и стационарного лечения онкологических заболеваний в условиях повышенной комфортности для пациентов и медицинского персонала.
МРТ и КТ диагностики:
Линейный ускоритель электронов
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