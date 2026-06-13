Новый корпус поликлиники № 22 открылся в одном из микрорайонов Воронежа — Масловке, сообщили в областном минздраве. Строительство медучреждения велось по нацпроекту «Здравоохранение», задачи которого с 2025 года реализуются по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».

Новый четырехэтажный корпус обслуживает жителей сразу двух микрорайонов — Масловка и Никольское. Медицинский комплекс рассчитан на 230 посещений в смену для взрослого населения и на 70 посещений для детей, оснащен передовым диагностическим оборудованием.

На первом этаже здания расположены регистратура и смотровые кабинеты. Второй и третий отведены под лечебно-диагностическое отделение. Там размещены лаборатория, стоматологическое отделение, кабинеты рентгенографии, физиотерапии и маммографии. На четвертом этаже находятся административные помещения, конференц-зал и комнаты психологической разгрузки для сотрудников. Также в корпусе открыт дневной стационар на шесть коек.

Прилегающая территория здания будет благоустроена. Для посетителей предусмотрены парковка с системой видеонаблюдения и игровая зона для детей.