Поликлиника № 1 Новокузнецка открылась после капитального ремонта

© kuzzbas.ru

В Заводском районе Новокузнецка вновь начала свою работу поликлиника № 1 городской клинической больницы № 29 им. А.А. Луцика. Здесь завершен капитальный ремонт, выполненный по нацпроекту «Здравоохранение».

Теперь помещение соответствует современным медицинским стандартам.

С 2018 года в кузбасских медучреждениях обновлено более 400 объектов — поликлиники, стационары, врачебные амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты. В 2024 году благодаря нацпроекту «Здравоохранение» капитальный ремонт начался на 37 объектах. На сегодняшний день работы завершены в 26 медицинских учреждениях. Кроме того, всего за этот год в кузбасские больницы поступило более 5,5 тысячи единиц оборудования.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈