Кемеровская клиническая районная больница открылась после реконструкции
В Кемерове сегодня после капитального ремонта открылся главный корпус Сельской больницы (официально — Кемеровской клинической районной больницы им. Б.В. Батиевского).
Здесь самое современное оборудование, в том числе с применением ИИ.Средства на капитальный ремонт и обновление инженерных сетей здания были выделены из федерального бюджета, на оснащение больницы новым оборудованием — из регионального.
Поликлиника рассчитана на 575 посещений в смену и будет обслуживать 35,7 тысячи жителей. В стационаре развернуто 40 коек терапевтического и хирургического профиля, а также 6 реанимационных мест.
Изначально больница была рассчитана на обслуживание жителей Кемеровского — в прошлом — района: её структура включает в себя 26 ФАПов и 13 врачебных амбулаторий в сельских территориях. Но её расположение оказалось настолько удобным, что рядом с ней начали расти жилые кварталы города Кемерово, и теперь больница работает и на город, и на Кемеровский муниципальный округ.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- В Заводском районе Новокузнецка вновь начала свою работу поликлиника &...льный ремонт, выполненный по нацпроекту «Здравоохранение».
- В Кузбассе открылся многофункциональный клинический госпиталь.В Кемеро...тажный клинический госпиталь был создан на средства частного капитала.
- В Самаре в микрорайоне Волгарь после двухлетнего строительства от...здание профинансировали по программе первичного звена здравоохранения.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0