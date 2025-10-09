В Кемерове сегодня после капитального ремонта открылся главный корпус Сельской больницы (официально — Кемеровской клинической районной больницы им. Б.В. Батиевского).

Здесь самое современное оборудование, в том числе с применением ИИ.Средства на капитальный ремонт и обновление инженерных сетей здания были выделены из федерального бюджета, на оснащение больницы новым оборудованием — из регионального.

Поликлиника рассчитана на 575 посещений в смену и будет обслуживать 35,7 тысячи жителей. В стационаре развернуто 40 коек терапевтического и хирургического профиля, а также 6 реанимационных мест.

Изначально больница была рассчитана на обслуживание жителей Кемеровского — в прошлом — района: её структура включает в себя 26 ФАПов и 13 врачебных амбулаторий в сельских территориях. Но её расположение оказалось настолько удобным, что рядом с ней начали расти жилые кварталы города Кемерово, и теперь больница работает и на город, и на Кемеровский муниципальный округ.