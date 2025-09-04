Первый электробус выехал на дороги Москвы еще в сентябре 2018 года. За это время Москва стала лидером среди городов Европы и США по количеству таких машин: на данный момент по 223 маршрутам курсируют 2470 электробусов производства ПАО «КамАЗ» и ООО «ЛиАЗ».
Чем первые модели отличаются от новейших? Электробус 2018 года имел:
- запас хода всего 40-50 км;
- тактильные кнопки открывания дверей;
- 3 валидатора;
- топливный отопитель салона.
А вот чем могут похвастаться электробусы нового поколения в 2025 году:
- запас хода 90 км;
- сенсорные кнопки, двери открываются быстрее;
- 4 валидатора;
- электрический отопитель салона;
- новая защита аккумуляторов от влаги;
- увеличенная на 15% накопительная площадка и места для ручной клади;
- адаптивное освещение салона в разное время суток;
- пол повышенной износостойкости;
- увеличенный на 18% маршрутоуказатель.
Кроме того, за эти 7 лет:
- модернизировали 9 площадок для обслуживания электробусов;
- открыли 3 дома для электробусов «Красная Пахра», «Митино» и «Салтыковка»;
- подключили 400 зарядных станций для электробусов по всему городу;
- обучили более 4,5 тыс. профессиональных водителей.
На этом останавливаться не планируют. С каждым годом парк машин на электрической тяге увеличивается: только в 2026-2027 годах в Москву поставят еще 700 электробусов нового поколения.
