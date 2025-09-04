Первый электробус выехал на дороги Москвы еще в сентябре 2018 года. За это время Москва стала лидером среди городов Европы и США по количеству таких машин: на данный момент по 223 маршрутам курсируют 2470 электробусов производства ПАО «КамАЗ» и ООО «ЛиАЗ».

Чем первые модели отличаются от новейших? Электробус 2018 года имел:

запас хода всего 40-50 км;

тактильные кнопки открывания дверей;

3 валидатора;

топливный отопитель салона.

А вот чем могут похвастаться электробусы нового поколения в 2025 году:

запас хода 90 км;

сенсорные кнопки, двери открываются быстрее;

4 валидатора;

электрический отопитель салона;

новая защита аккумуляторов от влаги;

увеличенная на 15% накопительная площадка и места для ручной клади;

адаптивное освещение салона в разное время суток;

пол повышенной износостойкости;

увеличенный на 18% маршрутоуказатель.

Кроме того, за эти 7 лет:

модернизировали 9 площадок для обслуживания электробусов;

открыли 3 дома для электробусов «Красная Пахра», «Митино» и «Салтыковка»;

подключили 400 зарядных станций для электробусов по всему городу;

обучили более 4,5 тыс. профессиональных водителей.

На этом останавливаться не планируют. С каждым годом парк машин на электрической тяге увеличивается: только в 2026-2027 годах в Москву поставят еще 700 электробусов нового поколения.