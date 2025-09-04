Подпишись
Есть метка на карте вчера 48
Ivan_82 Автопром

Московскому электробусу исполнилось 7 лет. Что сделано за это время?

Первый электробус выехал на дороги Москвы еще в сентябре 2018 года. За это время Москва стала лидером среди городов Европы и США по количеству таких машин: на данный момент по 223 маршрутам курсируют 2470 электробусов производства ПАО «КамАЗ» и ООО «ЛиАЗ».

 © transport.mos.ru

Чем первые модели отличаются от новейших? Электробус 2018 года имел:

  • запас хода всего 40-50 км;
  • тактильные кнопки открывания дверей;
  • 3 валидатора;
  • топливный отопитель салона.

 © transport.mos.ru

А вот чем могут похвастаться электробусы нового поколения в 2025 году:

  • запас хода 90 км;
  • сенсорные кнопки, двери открываются быстрее;
  • 4 валидатора;
  • электрический отопитель салона;
  • новая защита аккумуляторов от влаги;
  • увеличенная на 15% накопительная площадка и места для ручной клади;
  • адаптивное освещение салона в разное время суток;
  • пол повышенной износостойкости;
  • увеличенный на 18% маршрутоуказатель.
 © transport.mos.ru

Кроме того, за эти 7 лет:

  • модернизировали 9 площадок для обслуживания электробусов;
  • открыли 3 дома для электробусов «Красная Пахра», «Митино» и «Салтыковка»;
  • подключили 400 зарядных станций для электробусов по всему городу;
  • обучили более 4,5 тыс. профессиональных водителей.

На этом останавливаться не планируют. С каждым годом парк машин на электрической тяге увеличивается: только в 2026-2027 годах в Москву поставят еще 700 электробусов нового поколения.

Источник: transport.mos.ru

