В сентябре 2025 года заработал первый в России участок трамвайных путей без контактной сети, который связал Площадь трех вокзалов с Чистопрудным бульваром.

Новая трамвайная линия длиной 2,1 км значительно улучшила транспортную доступность в этом районе.

Второй участок бесконтактной сети длиной 2,1 км на улице Трифоновская был открыт в декабре 2025 года. Спустя 30 лет трамваи вернулись на Рижскую площадь. Маршрут № 5 связал станцию метро «Рижская», Российский университет транспорта (МИИТ) и Белорусский вокзал.

Движение на участках осуществляют новые трамваи «Львенок-Москва» с автономным ходом.

В ноябре был открыт первый Московский трамвайный диаметр Т1 — маршрут длиной 27 км, связавший Метрогородок со станцией метро «Университет».

В результате трамвай стал полноценной альтернативой метро для тех, кто живет или работает в шаговой доступности от остановок Т1. Сегодня это самый востребованный и популярный трамвайный маршрут в Москве.

В сентябре 2025 года по маршруту № 10 Строгино был запущен первый в России полностью беспилотный трамвай.

С тех пор трамвай с беспилотной системой управления перевез более 55 тыс. пассажиров. С момента начала испытаний в городе он проехал свыше 23 тыс. км без единого нарушения ПДД. Кроме того, еще два беспилотных трамвая-лаборатории собирают данные на маршрутах № 30, 27, 23, 15, 31 — пока без пассажиров и с водителем за пультом. В тестовом режиме запущен четвертый беспилотный трамвай — трехсекционный «Витязь-Москва».

Беспилотную технологию разработали сотрудники мосметро без привлечения сторонних компаний.

В апреле 2025 года после масштабной реконструкции открылось старейшее в Москве трамвайное депо имени П.Л. Апакова.

Исторический облик здания был полностью сохранен, но внутри это теперь самое современное и технологичное депо Москвы. Реконструкция позволила перейти на обслуживание современных низкопольных трамваев. Теперь они работают на новых маршрутах № 5 по Трифоновской улице и первом Московском трамвайном диаметре Т1.