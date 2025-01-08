Ввод жилья в Амурской области превысил полмиллиона «квадратов»: поставлен строительный рекорд

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В Амурской области поставлен очередной строительный рекорд. За год, по оперативным данным, ввели более 500 тысяч квадратных метров жилья. Из них около 214 тысяч квадратов — частные дома.

В 2023 году в Приамурье построили свыше 496 тысяч квадратных метров жилья, что вдвое больше плана, установленного в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». При этом, более 30% жилья было введено на территории Благовещенска.

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