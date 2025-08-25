РЖД открыли движение по новым путям на двух перегонах БАМа

© t.me

РЖД открыли движение по новым путям, в том числе на перегоне Чебангда — Буреинск в Хабаровском крае и на перегоне Беленькая — Заболотное в Амурской области.

В Хабаровском крае после перехода на цифровую систему управления открыли движение по новым путям на перегонах Чебанда — Буреинск участок Февральск — Новый Ургал.

В ходе строительства здесь было предусмотрено 18,9 км новых путей и более 180 км различных линий связи и электрических сетей.

Новый участок проходит вдоль русла реки Бурея. Для защиты путей от паводков оборудованы водоотводные кюветы и канавы, реконструировано 8 водопропускных труб, возведено 7 мостов.

После завершения работ биоресурсы, прилегающие к железной дороге, будут заполнены молодью кетами, осетрой и калуги.

В Амурской области открыто новое второе путям на перегоне Беленькая — Заболотное участок Тында — Штурм, соединяющего БАМ и Транссиб.

В ходе работ разъезд Ефремов был переустроен в двухпутную вставку. Здесь проложили около 4 км нового пути и более 100 км линий связи и электрических сетей.

Участок находится в открытом состоянии вечной мерзлоты, и чтобы предотвратить ее таяние и просадку, откосы земляного полотна покрыты охлаждающей скальной наброской объемом более 18 тыс. кубометров.

Разработка повысит провозную возможность линии и поможет нарастить грузовые перевозки по электронной почте с Дальним Востоком.

