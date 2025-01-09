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d-tatarinov 09 января 2025, 18:21 120 Транспорт, спецтехника и логистика

Онефазивание Сургута идет полным ходом

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 © t.me

Первые газомоторные автобусы новой партии, изготовленные на НЕФАЗе, уехали в Ханты-Мансийский автономный округ — Югру.

Скоро автобусный парк в Сургуте пополнят еще 10 низкопольных НЕФАЗ-5299-30-57. Эти машины специально адаптированы под эксплуатацию в северном регионе: у них усиленное теплообеспечение салона. Кроме этого, автобусы оборудованы видеонаблюдением (наружным и внутренним) и кондиционером. Транспорт вмещает 92 пассажира и полностью соответствует программе «Доступная среда».

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Источник: https://t.me/rostecnews

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