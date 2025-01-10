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termometrix 10 января 2025, 12:09 171 Медучреждения

В Новосибирске начал работать операционно-реанимационный корпус больницы № 34

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 © infopro54.ru

В новом корпусе 7 операционных, отделение реанимации на 24 койки, диализный зал, приемный покой, клиническая лаборатория и диагностическое отделение с МРТ, УЗИ, рентгеном, эндоскопическим оборудованием. Всего в новый корпус куплено 2450 единиц медицинского оборудования.

Строительство корпуса началось в далекие 90-е, но вскоре работы встали. Много лет здание стояло с единственным каркасом нижних этажей. Стройку возобновили три года назад.

 © infopro54.ru

 © stepzori.ru

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Источник: https://infopro54.ru/news/travmocen...pacientov-posle-dtp-v-novosibirske/

модернизация здравоохранения, Новосибирская область
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