Первый троллейбус для Санкт-Петербурга вышел на обкатку в Челябинске.Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Первый троллейбус для Санкт-Петербурга в уникальном синем цвете с белыми полосами вышел на обкатку в Челябинске.
В салоне находятся электромонтажники-наладчики, готовые исправить любую неполадку.
Они проверяют работу всех систем и механизмов машины в реальных условиях, следят за тем, чтобы «Синара» работала исправно и при необходимости оперативно устраняют недочеты. Именно так проходит заводская обкатка, на которой троллейбус должен пройти не менее 50 км.
Надеемся, что жители северной столицы оценят в перспективе комфорт наших новых и стильных троллейбусов!
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d-tatarinov.livejournal.com
11.01.2509:50:28