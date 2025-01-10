Первый троллейбус для Санкт-Петербурга вышел на обкатку в Челябинске.

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Первый троллейбус для Санкт-Петербурга в уникальном синем цвете с белыми полосами вышел на обкатку в Челябинске.

В салоне находятся электромонтажники-наладчики, готовые исправить любую неполадку.

Они проверяют работу всех систем и механизмов машины в реальных условиях, следят за тем, чтобы «Синара» работала исправно и при необходимости оперативно устраняют недочеты. Именно так проходит заводская обкатка, на которой троллейбус должен пройти не менее 50 км.

Надеемся, что жители северной столицы оценят в перспективе комфорт наших новых и стильных троллейбусов!

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