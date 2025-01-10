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d-tatarinov 10 января 2025, 15:41 1583 Транспорт, спецтехника и логистика

Первый троллейбус для Санкт-Петербурга вышел на обкатку в Челябинске.

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 © t.me

Первый троллейбус для Санкт-Петербурга в уникальном синем цвете с белыми полосами вышел на обкатку в Челябинске.

В салоне находятся электромонтажники-наладчики, готовые исправить любую неполадку.

Они проверяют работу всех систем и механизмов машины в реальных условиях, следят за тем, чтобы «Синара» работала исправно и при необходимости оперативно устраняют недочеты. Именно так проходит заводская обкатка, на которой троллейбус должен пройти не менее 50 км.

Надеемся, что жители северной столицы оценят в перспективе комфорт наших новых и стильных троллейбусов!

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Источник: https://t.me/sinaratmgroup

Челябинск
  • Tevton Tevton
    11.01.2509:50:28

    Первый троллейбус для Санкт-Петербурга звучит гордо.

    Но речь идёт лишь о первом троллейбуссе от фирмы «Синара»    

    Вероятно, вот этот.

    «Первый троллейбус «Синара-6254» был представлен холдингом «Синара — Транспортные машины» (СТМ) 15 июня 2022 года в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)."

    «Опытный образец произведен на предприятии «СТМ-Энергорешения» в Санкт-Петербурге, а серийное производство планируется организовать на площадке Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ). Разработанный троллейбус называется «Синара-6254», он рассчитан на 37 посадочных мест. Его энергоэффективность в среднем на 15% выше, чем у аналогов.»

    Отредактировано: Tevton~10:03 11.01.25
    #1295418
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