Новый российский автобус на газе с мотором ЯМЗ-535 начал поставляться заказчикам

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В последние дни 2024 года в России начались коммерческие продажи новой модификации современного низкопольного пассажирского автобуса ЛИАЗ-4292 — с отечественным двигателем ЯМЗ-53504, работающем на метане (сжатый природный газ). Модификация носит обозначение ЛИАЗ-4292CNG (ЛиАЗ-4292.67) и рассчитана на перевозку до 82 пассажиров в условиях города.

По информации производителя, установленный на автобус российский 5,3-литровый газовый двигатель имеет мощность 210 л.с. В блоке на крыше установлены 7 газовых баллонов ёмкостью 100 литров каждый, позволяющих машине проходить до 350 километров на одной заправке. Метан является одним из наиболее чистых видов топлива, его применение снижает уровень выбросов твердых частиц и оксидов азота, что делает автобус более безопасным для окружающей среды в условиях городов.

ЛИАЗ-4292CNG оснащён современным салоном с 27 сидячими местами и общей вместимостью до 82 человек. Автобус соответствует требованиям программы «Доступная среда»: низкий пол, откидная аппарель, накопительная площадка для размещения маломобильных пассажиров. Машина имеет независимую переднюю подвеску. При длине автобуса около 9,5 метров ширина салона составляет 2,5 метра, высота автобуса — 2,99 м (высота потолка в салоне — от 2,1 до 2,28 метра). Снаряженная масса — около 9,3 тонны, максимально допустимая — 14,4 тонны. Максимальная скорость автобуса — 90 км/ч. Производитель также даёт 12-летнюю гарантию на кузов от сквозной коррозии.

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