В деревне Красномайск построили конеферму на 200 голов

© chgtrk.ru

В деревне Красномайск Батыревского округа по семейному гранту построили конеферму на 200 голов. Фермерское хозяйство Думилиных получило помощь от государства и уже наращивает обороты.

К приходу высоких гостей обитатели фермы были готовы. Махали гривой и с аппетитом лакомились кормом. Супругам Думилиным обзавестись таким хозяйством казалось несбыточной мечтой. Но благодаря семейному гранту все получилось. На развитие конефермы в 2022 году государство выделило семь миллионов рублей. На эти средства приобрели стройматериалы и поголовье.

— Два года назад мы грант взяли. Все это уже освоили. Лошадей давно хотел, красиво во-первых и никак не получалось. Поддержка Минсельхоза все это дало воплотить в жизнь, — сказал фермер Борис Думилин.

Сейчас на ферме содержится более 180 лошадей. Корм для животных Борис и Анджела заготавливают сами. У фермеров 700 гектаров земельных угодий, на которых они выращивают овёс и люцерну. По всей стране ещё с 2012 года начали действовать меры господдержки для малого агробизнеса, в том числе — гранты семейным фермам.

— С момента начала этой программы выдано 116 грантов семейным животноводческим фермам. Многие из них продолжают работать. Они перерастают в крупные фермы и на эти цели направлено около одного миллиарда рублей. Все формы поддержки действуют. Но если вдруг кто-то хочет получить грант в 2025 году, то надо начинать готовиться уже сегодня, — отметил вице-премьер, министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов.

Сегодня на ферме трудятся три постоянных рабочих. Несмотря на то, что хозяйство только открылось, уже налажены переработка и производство мясных продуктов. В планах фермеров довести поголовье до 500 лошадей.

Поддержи проект "Сделано у нас": подпишись на Дзен-Премиум. Все собранные деньги пойдут исключительно на развитие и продвижение проекта

Другие сервисы:

Sponsr: https://sponsr.ru/sdelanounas/

Boosty: https://boosty.to/sdelanounas

Подробнее о том зачем нужно поеддерживать проект в моей статье на Дзен