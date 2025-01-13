В 2024 году «Атомфлот» обеспечил 976 ледокольных проводок

В госкорпорации «Росатом» назвали рекордными итоги грузопотока по Северному морскому пути за 2024 год.

Атомный ледокол в работе на Севморпути © euro-stanok.ru

При поддержке специалистов ФГБУ «ГлавСевморпуть» в 2024 году по СМП прошел самый большой в истории контейнеровоз (ледовый класс — ICE 1, длина — 294 метра, осадка — 12,3 метра, грузовая вместимость — 4843 TEU). Судно пересекло границу Северного морского пути 11 сентября в районе мыса Желания и вышло из акватории СМП 17 сентября в районе мыса Дежнева — судно прошло всю акваторию менее, чем за 6 суток. Также было проведено уникальное ледокольное сопровождение в сложных ледовых условиях земснарядов с востока в Обскую губу, сообщает «Росатом».

Экипажами атомных ледоколов ФГУП «Атомфлот» и специалистами «ГлавСевморпути» обеспечено 976 ледокольных проводок. 72 судам оказаны услуги по информационно-навигационному сопровождению.

За 2024 год грузопоток по Севморпути составил 37,89 млн тонн. Это превышает предыдущий рекордный результат более чем на 1,6 млн тонн.

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