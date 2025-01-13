Корона для деметанизатора.

© neftegaz.ru

На установке пиролиза Амурского газохимического комплекса (ГХК ), СП СИБУРа и Sinopec , выполнен монтаж верхней части ректификационной колонны (деметанизатора ). Об этом 10 января 2025 г. сообщила пресс-служба Амурского газохимического комплекса (АГХК). Сборка верхней части ректификационной колонны осуществлялась на земле. Затем с помощью крана высокой грузоподъемности конструкция была смонтирована в проектное положение на высоте более 76 м.

Верхний элемент колонны из-за внешнего сходства строители назвали короной. Ее параметры:

высота — около 15 м (сравнимо с высотой 5-этажного дома),

вес — почти 175 т.

Внутри металлоконструкции установлены пластинчатый теплообменник, технологическое оборудование, смонтированы трубопроводы.

Напомним, что сырьем для Амурского ГХК является этановая фракция и сжиженные углеводородные газов (СУГ ), которые будут поступать с Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ ) Газпрома, расположенного в непосредственной близости от Амурского ГХК.Основной процесс фракционирования природного газа, поступающего по магистральному газопроводу (МГП ) Сила Сибири-1, осуществляется на Амурском ГПЗ.

Колонна-деметанизатор является центром и самой крупной колонной на каждой из 6 технологических линий Амурского ГПЗ, отделяемый на них сухой газ возвращается в МГП Сила Сибири-1 и направляется далее в Китай.Ценные компоненты (за исключением гелия, извлекаемого на Амурском ГПЗ) будут поставляться на Амурский ГХК для производства полимеров.

На установке пиролиза Амурского ГХК поставляемое с Амурского ГПЗ углеводородное сырье под действием высокой температуры (около 850°С) и давления будет перерабатываться в низкомолекулярные олефиновые углеводороды (этилен, пропилен).Однако в составе газообразных продуктов пиролиза (пирогаз) образуется метан , который вновь необходимо удалять, чтобы минимизировать потери этилена с метано-водородной фракцией.

Для этого пирогаз должен проходить через ректификационную колонну для разделения на компоненты, удаления водорода и метана, с последующим направлением этана и этилена на дальнейшее разделение.

Примечательно, что отдельный акцент при проектировании установки пиролиза Амурского ГХК был сделан на безопасности и экологичности, в частности, водородсодержащий газ, выделяемая в процессе пиролиза, будет использована в качестве топлива для печей пиролиза, что делает процесс практически безотходным и исключающим образование парниковых газов.

В настоящий момент на площадке строительства установки пиролиза АГХК:

завершен монтаж основного конструктива печей пиролиза,

достигнута готовность установки к приему теплофикационной воды и воздуха КИП, сбору и удалению сточных вод,

выполнен монтаж 175 ед. оборудования из 182.

Амурский ГХКАмурский ГХК станет одним из крупнейших в мире предприятий по производству полиэтилена и полипропилена.Проектная мощность установки пиролиза АГХК составляет 2,7 млн т/год.На сегодняшний день это самая большая по единичной мощности этиленового пиролиза установка среди всех действующих и реализуемых нефтегазохимических проектов в мире.

Мощность производства полиэтилена на Амурском ГХК составит 2,3 млн т/год, полипропилена — 400 тыс. т/год.На Амурском ГХК будут работать 5 полимерных линий — 1 для производства полипропилена, 4 для производства полиэтилена (3 газофазным методом и 1 суспензионным методом).

Выбор 2 различных технологий позволяет иметь широкий марочный портфель и даст возможность быть представленными в различных рыночных сегментах переработчиков полиэтилена.Строительство Амурского ГХК началось в августе 2020 г.

По состоянию на конец ноября 2024 г. общий прогресс реализации проекта по строительству Амурского ГХК составил 68,1%.Достичь механической готовности комплекса планируется в 2026 г. и в 2027 г. продукция пойдет на рынок.

Поддержи проект "Сделано у нас": подпишись на Дзен-Премиум. Все собранные деньги пойдут исключительно на развитие и продвижение проекта

Другие сервисы:

Sponsr: https://sponsr.ru/sdelanounas/

Boosty: https://boosty.to/sdelanounas

Подробнее о том зачем нужно поеддерживать проект в моей статье на Дзен