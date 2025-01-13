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snab 13 января 2025, 12:20 30 Инновации

Уникальная йогуртовая закваска «для женщин» разработана в России

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Разработана уникальная отечественная закваска для питьевых йогуртов, способных обогащать женскую микрофлору и профилактировать половые и урогенитальные инфекции.

От состояния влагалищной микробиоты зависит иммунитет и здоровье женщины. Около 95% микроорганизмов, населяющих нормальный микробиом, составляют различные лактобациллы. Многочисленные исследования показывают, что эти пробиотики формируют здоровый микробиом, предотвращая развитие бактериальных инфекций и воспалений женской половой системы с помощью защитной биопленки на слизистой оболочке. На базе собственных исследований ученые НИЦ ППиФ ГК «СОЮЗСНАБ» разработали уникальную закваску для питьевых йогуртов, содержащих в себе всю пользу редких лактобактерий для женского здоровья. Специальная композиция состава обеспечивает высокую адгезивную функцию на стенках эпителия влагалища.

Основным активным веществом закваски является штамм Lactobacillus crispatus, который ранее использовался в подобных продуктах только за рубежом. Главным преимуществом штамма является его равная эффективность при пероральном и вагинальном введении.

Благодаря своим свойствам Lactobacillus crispatus способен выдерживать рН желудка при пероральном введении и воспроизводиться в женских половых путях. Кроме того, он продуцирует молочную кислоту, которая воздействует на слизистую оболочку как защитный фактор от развития патогенных микроорганизмов благодаря высокой антагонистической активности.

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закваска для йогурта, производство, пищевые ингредиенты
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